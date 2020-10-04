Canlı Yayın İzle | Misli.com 2. Lig ve 3.Lig maçları hangi kanalda? 2.Lig ve 3. Lig nasıl izlenir?

Misli.com, 2. Lig ve 3. Lig canlı yayın ekranı ile pek çok karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturuyor . Her iki lig için isim hakkı sponsoru olan Misli.com, aynı zamanda yayın hakları için de anlaşma imzaladı. Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak olan karşılaşmalar, uygulamaların cep telefonuna indirilmesi ile ücretsiz izlenebilecek. Peki, Misli.com 2. Lig ve 3.Lig maçları nasıl canlı izlenebilecek? İşte, uygulama hakkında detaylı bilgiler

MİSLİ.COM 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI NASIL CANLI İZLENİR?

Misli.com canlı yayınını izlemek için cep telefonlarına uygulamaları kurmak yeterli olacak.

Misli.com uygulamasını cihazınıza yükleyerek 2.Lig ve 3.Lig maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken aşağıdaki linklere tıklayarak uygulamayı cihazınıza kurmak ve ardından kullanıcı girişi yapmak olacak.

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YAYIN HAKLARI MİSLİ.COM'DA

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Bunu nihayet yasal elektronik bayi Misli.com ile gerçekleştiriyoruz. Bu işbirliği ile 2 önemli adımı birlikte atıyoruz. Yeni isim sponsorumuz misli.com oldu. Misli.com ile ayrıca yayın hakları anlaşmasını sağladık.

Haftada kaç maç yayınlanacak?

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören: Kaç maç yayınlanacağına henüz karar vermedik. Şehirlere ve statların konumuna göre bunu daha sonra belirleyeceğiz. Misli.com uygulamasını indirenler yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilecek.

Maçlar hangi platformlardan yayınlanacak?

Maçlar Misli.com ve Misli.Com uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören: Misli.com uygulamasını indirenler yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilecek



"Türk sporunu desteklemek ailemizin vazgeçilmez değerlerinden biridir. 2000 yılından beri sporun içerisindeyim. Kulüplerin, federasyonların sorunlarını iyi biliyorum. Benim sponsor desteğimi ne kadar önemsediğimi iyi bilirler. 2. ve 3. Lig'e destek en çok bizim dönemimizde oldu. Kulüplerimize can suyu olan katkı sağlarken Spor Bakanlığı yanımızda oldu. Rahmetli babamızın başlattığı geleneği sürdüreceğim. Misli.com 106 kulübümüzü gönülden destekliyor. 2600 sporcu kardeşimize Misli.com güç katacak. Türk futbolunun yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Misli.com-TFF iş birliğinin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Misli.com uygulamasını indirenler yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilecek"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: Demirören ailesine teşekkür ediyoruz

"Misli.com ile yapacağımız anlaşmanın çok kısa sürede hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin maçlarını yayınlayıp gelirlerini artırmak istiyoruz. 2. ve 3. Ligimizin 2 yıl isim sponsoru yoktu. Artık Misli.com oldu. Yayın hakları için Misli.com'la anlaşma yaptık. Sayın Yıldırım Demirören'e çok teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun verdikleri katkı ve bu iş birliği için Demirören ailesine teşekkür ediyoruz. Atacağımız imza illegal bahsin önlenmesi için önemli bir anlaşma olacaktır. Maç yayınları ile futbolcular daha motive olacaklar. Genç ve yeni oyuncular kazanacağız. Milli Takımlar için de geniş havuz olacaktır. Pandemi döneminde taraftarlar evlerinde maç izleme şansı olacaktır. Kulüplerimizin çoğunun transfer tahtaları kapalıydı. Devletimizin desteğiyle SGK ve vergi borçları yükümlülüğünü kaldırdık. Kulüplerimizin daha iyi kadrolar kurmasına yardım edecektir. 2. ve 3. Lig'e harcama limitleri getireceğiz. Değerli kulüplerimizin alt yapıya, gençlere önem vermesini bekliyoruz. Bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bize çok büyük destek veren Erdoğan Demirören'i tekrar rahmet anıyorum. Herkese kendi yönetim kurulu adına saygı ve sevgimi sunuyorum"