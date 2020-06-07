Canlı | Werder Bremen Wolfsburg maçı

Bundesliga'da alt sıralardan kurtulmak isteyen Werder Bremen ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Wolfsburg, kozlarını Bremen'de paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden veya " target="_blank" rel="box noopener noreferrer">misli.com üzerinden takip edebilirsiniz.

WERDER BREMEN - WOLFSBURG (CANLI)

İLK 11'LER

WERDER BREMEN: Pavlenka, Augustinsson, Veljkovic, Moisdander,Gebre Selassie, Vogt, Klaassen, Eggestein, Bargfrede,Osako,Sargent

WOLFSBURG: Casteels, Roussillon, Mbabu, Pongracic, Brooks, Brekalo, Schlager, Waghorst, Mehmedi, Arnold, Victor

WERDER BREMEN WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 29. Hafta mücadelesinde Werder Bremen, Wolfsburg'u konuk ediyor. 7 Haziran Pazar günü saat 14.30'da başlayan karşılaşma, S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek.

WERDER BREMEN WOLFSBURG MAÇI ÖNCESİ BAZI İSTATİSTİKLER

Wolfsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçını kaybetmeyen Werder Bremen (6G 2B), rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Wolfsburg'un Bundesliga tarihinde filelerini en fazla havalandırdığı rakibi Werder Bremen (45 maçta 78 gol).

Wolfsburg'u konuk ettiği son dört Bundesliga maçını kazanan Werder Bremen, son mağlubiyetini Mart 2015'te aldı (3-5).

Bundesliga'da 12 maçtır kazanamayan Werder Bremen (3B 9M), en üst lig seviyesindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

Son Bundesliga maçını 3-0 kaybeden Werder Bremen, daha önce 342 dakika boyunca kalesini gole kapamıştı.

Werder Bremen, son 16 Bundesliga maçının sadece birinde rakip fileleri birden fazla kez havalandırabildi (2-2 vs Hertha Berlin).

Deplasmanda oynadığı son beş Bundesliga maçının dördünü kazanan Wolfsburg (1B), bu karşılaşmalarda ortalama üç gol kaydetti.

Son beş Bundesliga deplasmanında en az ikişer gol atan Wolfsburg, lig tarihinde altı maçlık bir seri yakalayamadı.

Bundesliga'nın ikinci yarısında en fazla kafa golü atan takım olan Wolfsburg (10), bu gollerin beşini lige verilen aradan sonra kaydetti.

Wolfsburg forması giyen Maximilian Arnold, Bundesliga kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı sezonu oynuyor (4 gol & 8 asist)

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