Canlı | Watford Leicester City maçı

Premier Lig'de heyecan devam ediyor! Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başladığı karşılaşmada Leicester City, Watford ile karşı karşıya geliyor. S Sport kanalından yayınlanan ve Misli.com'dan da takip edebileceğiniz maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden de izleyebilirsiniz.

Watford: Foster; Kiko, Kabasele, Dawson, Masina; Capoue, Hughes; Sarr, Doucoure, Pereyra; Deeney.

Leicester: Schmeichel; Justin, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi; Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.

Son yedi Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Watford, tek galibiyetini son iç saha maçında lig lideri Liverpool'u yenerek aldı. Nigel Pearson yönetminde ilk iç saha maçına çıktığından bu yana Watford'dan daha fazla puan toplayan tek Premier Lig ekibi Liverpool.

Son üç Premier Lig deplasmanında galip gelemeyen ve son iki karşılaşmada gol atamayan Leicester, üç maçlık bir seriyi en son Şubat 2017'de yakalamıştı.

Bu sezon en fazla Premier Lig maçında gol atmayan takım olan Watford, Nigel Pearson yönetiminde iki maçlık gol hasreti yaşamadı.

Leicester forveti Jamie Vardy, 100 Premier Lig golüne tek kulüple ulaşan 16'ncı ve lig tarihinde bunu başaran 29'uncu oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Görev aldığı son altı Premier Lig maçında altı gole doğrudan katkı sağlayan Watford forveti Troy Deeney, aynı sayıda gol katkısını daha önceki 25 karşılaşmada yapabilmişti.

Watford Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Watford Leicester City maçı bugün saat 14:30'da başladı. Karşılaşma S Sport kanalından yayınlanıyor.