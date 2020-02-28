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Spor Arena
Haber Giriş: 28.02.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

Canlı | Valencia Basket-Fenerbahçe Beko

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Canlı | Valencia Basket-Fenerbahçe Beko
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Bir süredir kötü bir gidişat içerisinde olan Fenerbahçe Beko, Valencia Basket ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Valencia Basket, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. 

Canlı | Valencia Basket-Fenerbahçe Beko

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 26. haftaya 11 galibiyet, 14 mağlubiyetle 10. sırada girdi.

Valencia ise 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İspanyol ekibi 100-98 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 535. MAÇ

Fenerbahçe Beko, bugünkü karşılaşmayla Avrupa kupalarında 535. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 534 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 332 maçın 195'ini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Valencia ile 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 4'ünü Valencia, 3'ünü sarı-lacivertliler kazandı.

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