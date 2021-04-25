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GeriFutbol Canlı | TFF 1. Lig'de 9 maç aynı anda! Samsunspor ve Adana Demirspor...
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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2021 - 20:25 | Son Güncelleme:

Canlı | TFF 1. Lig'de 9 maç aynı anda! Samsunspor ve Adana Demirspor...

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Canlı | TFF 1. Lig'de 9 maç aynı anda! Samsunspor ve Adana Demirspor...

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçlarının tamamı, bu akşam saat 20.30'da oynanıyor. Futbolseverler, Tuzlaspor-Adana Demirspor, Boluspor-Samsunspor, Altınordu-Giresunspor ve Akhisarspor-Altay maçlarının sonucunu merakla bekliyor. 9 maçın tamamının skorlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

TFF 1. Lig'in 32. haftasında heyecan, bu akşam oynanan 9 maçla devam ediyor. Ligdeki maçların tamamı aynı saatte başladı.

İlk yarılar oynanıyor...

CANLI SKORLAR

Adanaspor 0 - 0 Ümraniyespor

Akhisarspor 0 - 0 Altay

Altınordu 0 - 0 Giresunspor

Ankaraspor 0 - 0 Bandırmaspor

Balıkesirspor 1 - 0 Keçiörengücü

Boluspor 0 - 1 Samsunspor

Bursaspor 0 - 1 İstanbulspor

Menemenspor 1 - 0 Eskişehirspor

Tuzlaspor 0 - 1 Adana Demirspor

PUAN DURUMU

1) Giresunspor: 63

2) Adana Demirspor: 61

3) Samsunspor: 61

4) Altay: 57

5) İstanbulspor: 57

6) Altınordu: 53

KALAN MAÇLAR

-GİRESUNSPOR

Akhisarspor

Tuzlaspor (D)

- ADANA DEMİRSPOR

Balıkesirspor

Menemenspor (D)

-SAMSUNSPOR

Ankaraspor

Adanaspor (D)

-ALTAY

Ümraniyespor (D)

Bandırmaspor

Canlı | TFF 1. Ligde 9 maç aynı anda Samsunspor ve Adana Demirspor...

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