Canlı | TFF 1. Lig'de 9 maç aynı anda! Samsunspor ve Adana Demirspor...
TFF 1. Lig'de 32. hafta maçlarının tamamı, bu akşam saat 20.30'da oynanıyor. Futbolseverler, Tuzlaspor-Adana Demirspor, Boluspor-Samsunspor, Altınordu-Giresunspor ve Akhisarspor-Altay maçlarının sonucunu merakla bekliyor. 9 maçın tamamının skorlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...
TFF 1. Lig'in 32. haftasında heyecan, bu akşam oynanan 9 maçla devam ediyor. Ligdeki maçların tamamı aynı saatte başladı.
İlk yarılar oynanıyor...
CANLI SKORLAR
Adanaspor 0 - 0 Ümraniyespor
Akhisarspor 0 - 0 Altay
Altınordu 0 - 0 Giresunspor
Ankaraspor 0 - 0 Bandırmaspor
Balıkesirspor 1 - 0 Keçiörengücü
Boluspor 0 - 1 Samsunspor
Bursaspor 0 - 1 İstanbulspor
Menemenspor 1 - 0 Eskişehirspor
Tuzlaspor 0 - 1 Adana Demirspor
PUAN DURUMU
1) Giresunspor: 63
2) Adana Demirspor: 61
3) Samsunspor: 61
4) Altay: 57
5) İstanbulspor: 57
6) Altınordu: 53
KALAN MAÇLAR
-GİRESUNSPOR
Akhisarspor
Tuzlaspor (D)
- ADANA DEMİRSPOR
Balıkesirspor
Menemenspor (D)
-SAMSUNSPOR
Ankaraspor
Adanaspor (D)
-ALTAY
Ümraniyespor (D)
Bandırmaspor
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