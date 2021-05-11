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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 20:19 | Son Güncelleme:

Canlı | Süper Lig'de küme düşme hattındaki maçlar başladı! Ankaragücü, Gençlerbirliği, Erzurumspor....

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Canlı | Süper Lig'de küme düşme hattındaki maçlar başladı! Ankaragücü, Gençlerbirliği, Erzurumspor....

Süper Lig'in 41. haftası, birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor. Küme düşmeme mücadelesi veren takımlar, aynı anda başlayan karşılaşmalardan istedikleri sonuçları almayı hedefliyor. Saat 20.30'da başlayan tüm karşılaşmaların canlı skor takibini haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kalan küme düşme hattını yakından ilgilendiren birbirinden önemli karşılaşmalar oynanıyor. Aynı anda başlayan 6 karşılaşmanın canlı takibinin haberimizden yapabilirsiniz.

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İşte saat 20.30'da başlayan karşılaşmalar;

Yeni Malatyaspor 0 - 0 Hatayspor

Gaziantep FK 0 - 1 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 2 - 0 MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği 0 - 1 Göztepe

Alanyaspor 0 - 0 BB Erzurumspor

Başakşehir 0 - 0 Kayserispor

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU

13- Yeni Malatyaspor: 44

14- Başakşehir: 44

15- Kasımpaşa: 43

16- Antalyaspor: 43

17- Kayserispor: 40

18- Ankaragücü: 38

19- Erzurumspor: 37

20- Gençlerbirliği: 35

21- Denizlispor: 28

Canlı | Süper Ligde küme düşme hattındaki maçlar başladı Ankaragücü, Gençlerbirliği, Erzurumspor....

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