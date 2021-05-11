Canlı | Süper Lig'de küme düşme hattındaki maçlar başladı! Ankaragücü, Gençlerbirliği, Erzurumspor....
Süper Lig'in 41. haftası, birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor. Küme düşmeme mücadelesi veren takımlar, aynı anda başlayan karşılaşmalardan istedikleri sonuçları almayı hedefliyor. Saat 20.30'da başlayan tüm karşılaşmaların canlı skor takibini haberimizden anbean takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kalan küme düşme hattını yakından ilgilendiren birbirinden önemli karşılaşmalar oynanıyor. Aynı anda başlayan 6 karşılaşmanın canlı takibinin haberimizden yapabilirsiniz.
İşte saat 20.30'da başlayan karşılaşmalar;
Yeni Malatyaspor 0 - 0 Hatayspor
Gaziantep FK 0 - 1 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 2 - 0 MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği 0 - 1 Göztepe
Alanyaspor 0 - 0 BB Erzurumspor
Başakşehir 0 - 0 Kayserispor
MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU
13- Yeni Malatyaspor: 44
14- Başakşehir: 44
15- Kasımpaşa: 43
16- Antalyaspor: 43
17- Kayserispor: 40
18- Ankaragücü: 38
19- Erzurumspor: 37
20- Gençlerbirliği: 35
21- Denizlispor: 28
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