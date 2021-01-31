Canlı | Lille-Dijon
Fransa Ligue 1'de 29. hafta maçında Lille ile Dijon kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ilk golü 29. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Lille ile Dijon, Fransa Ligue 1'in 29. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Mücadelenin ilk golünü 29. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.
İLK 11'LER
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Bradaric, Bamba, Soumare, Andre, Luiz Araujo, Yusuf, David.
Dijon: Racioppi, Ngonda, Panzo, Ecuele Manga, Boey, Ndong, Lautoa, Marie, Celina, Balde, Assale.
Lille-Dijon maçı hangi kanalda saat kaçta?
Lille ile Dijon arasında oynanan ve 19:00'da başlayan mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.
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