CANLI | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşuyor...

Mustafa Cengiz'in açıklamalarını canlı olarak takip ediyoruz. Sayfamız sürekli güncelleniyor. Galatasaray başkanının sözleri şu şekilde;

Enerjisa'ya katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluma da verdikleri çabalar için teşekkürler. Yöneticilerimizin eleştirildikleri oluyor ama onlar ellerinden geldiğince çalışıyorlar. Anamız, yarimiz, bacımız, kadınlarımızın gününü kutlarım. Emekçi veya değil, bütün kadınlarımızın gününü kutlarım.

'ACIMIZ BÜYÜK, RASİM ÖZTEKİN'iN BÜYÜK KATKILARI OLMUŞTUR'

Çok sevdiğimiz bir kardeşimizi, Rasim Öztekin'i kaybettik. Acımız çok büyük. Kendisine stadımızda bir veda töreni yapmak isteriz. Kendisini görünce yüzümüze bir gülümseme gelirdi. İyi bir Galatasaraylıdır. Ferhan Şensoy ile komedimize büyük katkıları olmuştur. Bir kuşakta 1-2 tane çıkar böyle insanlar. Hele o Pardon filmi... 2-3 kez izlemişimdir. Yaptığı diziler müthişti. Verdiği mücadeleyi yakınen bilirim.

'BU OLAYIN ÇİMLE İLGİSİ YOK'

Bu proje çatıyı veya çimi etkiler mi diye sorular gelmiş. Bu olayın oralarla ilgisi yok. Mevcut alana yapılacak bir proje. Bu stadı bu hale getiren, inşa eden bütün yönetimlere ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Biz nankör değiliz. Enerjisa tek tek hesapladı. Yaklaşık 20 milyon TL'lik bir proje. 25 yılda bizim cebimizden para çıkmayacak. 15 yıl sonra paneller bize devredilecek. Böyle bir teklif yok. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Soru: Taraftarlar ve Fatih Terim çok şikayetçi. Zeminin durumu ne olacak? Belhanda'nın açıklaması hakkında ne söylersiniz? Selahattin Baki'nin 'adalet' açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? 'Marcao milletvekili mi dokunulmazlığı mı var' diye sordu. Ne söylersiniz?

Soruların lansmanla ilgili olmasını beklerdik ama yine sorular gündemden geldi. Teknik takımlar için zemin çok değerli. Halı gibi sahada oynamak isteriz. Diğer takımları küçük görmüyorum ama teknik kapasitesi yüksek olan takımlarda zemin çok önemli. Biz zemini en iyi tutan kulüplerdeniz. O kar yağışını hatırlıyorsunuz. Barajlardaki suyun kaça indiğini biliyorsunuz ama birden bastırınca hepimiz sevindik. Erken açmak zorunda kaldık. Bana göre erken açtılar. TFF yetkilileri 4 saat önce açtırıyor örtüyü. Örtünün erken açılması ve yağışın devam etmesi sonucu bu hale geldi. 8 yıldır yapılamayan bir bakım vardı. Covid için boşluklar oldu. İhmal var bunu itiraf edelim. Bu ihmalin getirdiği yağışla birlikte zemin daha da bozuldu. Bozuk zeminde kar yağışıyla maç kazandık. Sonra evimizde puan kaybettik. Demek ki tek faktör zemin değil. Takımı eleştiriyor diyeceksiniz ama hayır. İki takım da iyi oynadı. Son 10 dakikada 5 gol olabilirdi.

'BİZİM BAĞIRMAMIZ ADALET İÇİN, KENDİMİZ İÇİN DEĞİL'

Hakem hataları var mı? Evet var. Rakiplere saygısızlık yapmak istemiyorum. Bana o maçtan önce hakem ile ilgili açıklama yapın dediler. Yapmadık. Kulüpler Birliği'nde yan yana otururken bizim aleyhimize bildiri yayınlıyorlar. Yan yanayız yahu. Hakemleri etkilemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsanız iyice batarsınız. Bataklığa damatlıkla girseniz de çamurla çıkarsınız. Hakem hataları iki takım için de var. Hakemleri eğitmeliyiz. Korkusuz hale gelmeliler. Bizim bağırmamız adalet için. Kendimiz için değil. Kimse hakemlerden memnun değil. Bütün kulüpler el birliğiyle hareket etmeli ve bunu düzeltmeliyiz. Hakemlerin moralini bitirirsek daha da çok yanlış yaparlar.

Soru: Bu güneş enerji panellerinden Galatasaray para kazanabilecek mi? Biriken enerjiyi kulüp de satabilir mi?

Enerjisa yetkilisi: Bu bir sponsorluk değil, anlaşma. Kurulacak sistem için Galatasaray 10 yıl boyunca bir para ödeyecek. Stadın enerji üretimi bu sistemden gidecek. 10 yıl sonra sistem tamamen Galatasaray'a kalacak ve biz sistemden çıkacağız.

Mustafa Cengiz: Galatasaray şu anda ödediği elektrik faturasından daha aşağı bir rakamı Enerjisa'ya verecek. 10 yıl sonra sistem tamamen bizim olacak.

Soru: Sivasspor maçının ardından Tyler Bopyd, Beşiktaş ile ilgili açıklamada bulundu. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Galatasaray kulübü yabancı hakeme nasıl bakıyor?

Rakip futbolcunun kendi ifadesidir. Çok ciddi rakip takım taraftarı da olabilir. İyi düşünmeliyiz. Bizim için de Podolski ile ilgili aynı şeyleri diyorlar. Söz kendisine aittir. Hoşumuza gitmese de merkeze alacağımız bir söz değil. Hakem konusuna karar verecek olan TFF'dir. MHK'de 40'a yakın hakem var. Bunun yeterli olmadığını söylüyorlar. Şimdi bir de VAR var. Her maçta 6-7 hakem kullanılıyor. Bu sayı yetersiz. TFF'nin bunda çalışması gerek. Belli maçlarda belli sayıda yabancı hakem olabilir. Futbolu henüz iyi oluşmamız ülkelerde yapılıyor bu. Kulüpler Birliği olarak biz istedik TFF'den. Ama tehdit eder gibi değil, sıkışıyorsanız buna başvurun dedik.

Soru: Başkan adayları çıkmaya başladı, siz karar verdiniz mi? 'İyi bir isim görürsem lehine çekilebilirim' dediniz. Ne düşünüyorsunuz?

Ben iyi bir aday demedim. Hepsi iyi. Ben hiçbir adayı küçümsemiyorum. Benim kıstaslarım var. Şu anda pandemiden ve Avrupa kupalarına katılamamaktan büyük zararımız var. En büyük gelir de bizde en büyük gider de. Adam gelmiş 500 milyon para koyuyor mesela. Ben niye çekilmeyeyim? Bunu görmeliyim ama belgeli şekilde. Bizim bütün taraftarımız muhasebecidir aynı zamanda. Mali olarak problemlerimizin çözülmesi lazım. Bizden hoşlanmayanlar olabilir. Bu çok normal.

'ÖZHAN CANAYDIN İLE KONUŞMUŞTUK, BUGÜNE NASİP OLDU'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın sözleri ise şöyle;

Bildiğiniz üzere 90'lı yıllarda ekonomik krizler yaşamıştık ülkece ve bunları sonunda 2000'li yılları başında ekonomik aktivitelerin özel kurumlar aracılığıyla yürütülmesi için kurumlar kuruldu. EPDK gibi... Bu kurumun kurucu başkanlığına dönemin bakanlar kurulu kararıyla ben atanmıştım. Dünyada enerji piyasalarının yönetimine bakmamız gerekti. Bütün ülkeler kendi yerli ve milli enerji piyasası oluşturmuşken biz ithalata dayalı bir sistem kurmuştuk o zaman. Bu da ülkenin borçlanmasına sebep oldu. Biz de yerli ve milli kaynakları ekonomiye kazandırmak için çaba gösterdik ve bugün Türkiye Avrupa ve dünyada lider konuma geldi bu konuda. Galatasaray Kulübü de kendi enerjisini üretmek için harekete yıllar önce geçmişti. Eski başkanımız Özhan Canaydın ile bu konuyu çok konuşmuştuk ama bugüne nasip oldu. Başkanımız ve yönetim kurulunun takım çalışması olarak bu hayalimin gerçek olacak olması için çok mutluyum.

Avrupa'nın ve dünyanın en büyük stadyum güneş enerji santralini kuruyoruz. Enerjisa bütün harcamaları kendisi bütün harcamaları cebinde yapacak. 10 yıl kendisi işletecek ondan sonra kulübe bırakacak. 10 yılda Galatasaray'a 100 milyon TL'nin üzerinde bir katkı sağlayacak. Örnek bir çalışma oldu. Atıl bir şekilde duran çatımızı ekonomiye ve ülkenin yararına kullanılacak.

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