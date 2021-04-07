CANLI | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarını canlı aktarıyoruz...

"Kemerburgaz'da yeni tesisimizde 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük, sığmıyoruz artık ve deprem riski taşıyan binalar var. Hepsini buraya taşıyacağız. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk sözleşmelerden birisi de Kemerburgaz'ınkiydi. Sene 2021, bir türlü harekete geçemedik. Çünkü Florya ve Riva anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. Buradan alınan 367 milyon, futbolcu transferlerine gitti. Galatasaray'ın mali açıdan 6 bin kalem, 7 milyon TL'lik hacizlere soktu, icradan öte. Burası, stadımıza sadece 8 km ve 8 dakika uzaklıkta. Maç günleri stadyuma ulaşım sorunu tamamen ortadan kalkacak."

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a çok teşekkür ederim. Riva ve Florya'nın yeniden yapılanmasında büyük katkıları var. Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir çakılı Galatasaray için 1 metre öteye götürene minnet duyarım."

"GALATASARAY TEK YENİLGİYLE GİTMEZ"

"Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu dünya aleme göstereceğiz. 1 yenilgiyle üzülmeyelim, 1 yengiyle dengeli sevinelim. Galatasaray tek yenilgiyle gitmez, tek yengiyle gitmez. Biz her durumda en büyüğüz. Galatasaray'ın önünde kimse duramaz."

KULÜPLER BİRLİĞİ SÖZLERİ

"Kulüpler Birliği'nde onaylamadığım, onaylayamayacağım kararlar alındı. Bazı takımlar lehine alınıyor. 21 kulübün tam ittifak ettiği şeyler olmalı. Adı birlik. Birlik yok."

FENERBAHÇE'YE 1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK CEVABI

"2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil. Bir tane tarihçi çıkaramadılar. Bula bula Vahdettin'i (Engin) buldular. O da biliyorki herkes Fenerli doğar, sonra başka takım tutar. Biz Antep'te, Adana'da Fenerli olana hayret ederdik yahu siz nasıl Fenerlisiniz diye... Espri yapıyorum ama böyledir. Fenerbahçe, Denizlispor'u yendi iki gündür suskunlar. Biz Antep'te Adana'da biri Fenerbahçeli olunca 'Ya sen nasıl Fenerli oldun?' derdik. Şaka tabi ki. Fenerbahçe'nin başvurunun içeriğinden haberimiz yok."