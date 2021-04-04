CANLI | Galatasaray - Afyon Belediyespor
ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde alt sÄ±ralardan kurtulmak isteyen Galatasaray, Afyon Belediyespor ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Kritik maÃ§Ä± canlÄ± skor ile takip ediyoruz.
ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 27. haftasÄ±nda Galatasaray ile Afyon Belediyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. KarÅŸÄ±laÅŸma Tivibu Spor 2 kanalÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanÄ±yor.
Ligde kalma mÃ¼cadelesi veren Galatasaray ile play-off'a katÄ±lmak isteyen Afyon Belediyespor arasÄ±ndaki kritik maÃ§Ä± canlÄ± takip ediyoruz.
GALATASARAY 87-60 AFYON BELEDÄ°YESPOR
4. PERÄ°YOT OYNANIYOR
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