CANLI | Başakşehir - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile Serkan Çimen üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.

Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan müsabakayı dilerseniz Spor Arena farkıyla anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: BAŞAKŞEHİR 0-0 KONYASPOR

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay, Deniz, Crivelli

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Amir, Sekidika, Cikalleshi, Daci

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

İstanbul takımlarına konuk olduğu son altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Konyaspor, tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı. Başakşehir forması giyen Demba Ba, Konyaspor'a karşı ilk 11 çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol sevinci yaşadı.

Konyaspor'un Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara attığı son altı deplasman golünün dördünde Levan Shengelia'nın doğrudan katkısı var. Konyaspor forveti Artem Kravets, Başakşehir'e rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisinde birer gol attı ancak bu iki gol de iç saha karşılaşmalarında geldi.

Başakşehir'in başında çıktığı ilk iki iç saha maçını kaybeden Aykut Kocaman, en son 2014/15'te bu karşılaşmadaki rakibi Konyaspor ile üst üste üç iç saha yenilgisi almıştı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu beş maçın dördünü kaybeden İlhan Palut, tek puanını bu sezonun ilk yarısında Başakşehir'den almıştı.

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