Canlı | Atalanta-Lazio (Muriqi gol attı)
İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ile Lazio karşı karşıya geliyor. Vedat Muriqi'in gol attığı mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
Atalanta ile Lazio, İtalya Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşıyor.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Vedat Muriqi, Lazio kariyerindeki ilk golünü attı.
İLK 11'LER
Atalanta: Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel
Lazio: Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi
Atalanta-Lazio maçı hangi kanalda?
Atalanta ile Lazio arasında oynanan mücadele saat 19:45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
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