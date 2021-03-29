CANLI | A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Ozan Tufan konuşuyor...

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularımızdan Ozan Tufan, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Şenol Güneş ve Ozan Tufan'ın açıklamalarını canlı takip ediyoruz.

Ozan Tufan'ın açıklamaları şu şekilde;

Şut konusunda az deniyorum ama öz oluyor. Daha çok denemek isterim tabii ki ama maç içerisinde bazı pozisyonlar öyle bir geliyor ki özel hissettiriyor bana. Daha fazla şut çekmem gerektiğini ben de biliyorum.

Çok iyi futbolcularımız ve çok değerli bir hocamız var. Bu ailenin bir ferdi olmaktan dolayı onur duyuyorum. Kağıt üstünde favori gözükmesek de iki maçta da büyük mücadele ederek kazanmayı başardık. Ülkeme katkı sağladığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum.

''İKİ YÖNLÜ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM''

Şu an oynadığım mevkide kendimi çok iyi hissediyorum. İki yönlü oynamaya çalışıyorum. Zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Benim için sıkıntı değil. Önemli olan burada A Milli Takımımızın başarısı.

PREMIER LİG İTİRAFI

Şenol hoca ile Bursa zamanında beraber çalıştık, doğru yolu seçmemde bana katkı sağlayan en önemli insandı. Hocam, beni milli takımda da çok iyi hazırlıyor. Bana çok katkısı var. Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda gidebilirim.