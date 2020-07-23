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Haber Giriş: 23.07.2020 - 20:29,Son Güncelleme:

Canlı | Udinese-Juventus

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Canlı | Udinese-Juventus
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Juventus, Serie A'nın 35. haftasında deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geliyor. Juventus, bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Serie A'da 35. hafta maçında Udinese ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Torino ekibi, karşılaşmayı kazanmasını halinde şampiyonluğu garantileyecek.

İlk yarı bitti

Udinese: 1

Juventus: 1

Goller: 42' De Ligt, 52' Nestorovski

İLK 11'LER

Udinese: Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski

Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

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