Canlı | Udinese-Juventus
Juventus, Serie A'nın 35. haftasında deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geliyor. Juventus, bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Serie A'da 35. hafta maçında Udinese ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Torino ekibi, karşılaşmayı kazanmasını halinde şampiyonluğu garantileyecek.
İlk yarı bitti
Udinese: 1
Juventus: 1
Goller: 42' De Ligt, 52' Nestorovski
İLK 11'LER
Udinese: Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski
Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo
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