Canlı: Türkiye - Tayland voleybol maçı

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VNL’de üçüncü hafta mücadeleleri bugün başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün Tayland ile kozlarını paylaşıyor.

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TÜRKİYE: 0

Tayland: 0

1. set oynanıyor...

TÜRKİYE - TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Ligi’nin 3. haftası Hong Kong’ta düzenleniyor. Türkiye Tayland voleybol maçı 12 Haziran Çarşamba günü TSİ ile saat 12.00’da başladı. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Filenin Sultanları, Hong Kong'un ev sahipliği yapacağı Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında yarın TSİ 12.00'da Tayland ile karşılaşacak. Milliler, bu etapta Tayland maçının ardından sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları şu ana kadar Milletler Ligi'nde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve 5'inci sırada yer aldı. Filenin Sultanları, Hollanda, Fransa, Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD'yi mağlup ederken; Japonya ve İtalya karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, Milletler Ligi'nin son oynanan ABD etabındaki 4 maçında da galip ayrıldı.