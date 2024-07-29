Canlı: Türkiye Hollanda Voleybol Maçı

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Paris Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları ilk maçına çıktı. Maç öncesi en çok merak edilenler arasında "Türkiye Hollanda Voleybol Maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Karşılaşma öncesinde milli maçla ilgili ayrıntılar belli oldu.

CANLI SKOR

Türkiye: 17 (0)

Hollanda: 16 (2)

İkinci set oynanıyor...

1. Set: 19-25

2. Set: 19-25

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda voleybol maçı bugün saat 10.00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. İnternet üzerinden karşılaşmayı izlemek isteyenler TRT TABİİ platformu TRT Spor ekranı üzerinden izleyebilecekler.

TABİİ (TRT SPOR) GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN,

PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI KADROSU 2024

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Daha önce 12+1 kişilik kadroda yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, nihai kadrodan çıkarılırken yerine İlkin Aydın kadroya dahil edildi. Beyza Arıcı ise +1 olarak kadroda kaldı.

Filenin Sultanları'nın nihai kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı