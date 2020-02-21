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Basketbol
Haber Giriş: 21.02.2020 - 20:00,Son Güncelleme:/

Canlı | Türkiye-Hollanda

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Canlı | Türkiye-Hollanda
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Türkiye, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Hollanda ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı ağırlıyor.

Canlı | Türkiye-Hollanda

EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak.

Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.

Canlı | Türkiye-Hollanda

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