Canlı: Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim günü! Mehmet Büyükekşi tek aday...

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Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurulu Ankara’da gerçekleştiriliyor. Statüsü gereğince, 01.06.2021-31.05.2022 dönemi ile ilgili olarak yapılan genel kurulda başkanlık seçimi yapılacak. Genel kurul, Ankara JW Marriott Oteli’nde saat 10.00’da başladı. Çoğunluk sağlanamazsa, 17 Haziran’da aynı yer ve saate yapılacak ancak kurulun ertelemeye gerek kalmadan bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Nihat Özdemir’in istifasının ardından görevi vekaleten sürdüren Servet Yardımcı’nın aday olmadığı gerek kurul için adaylar dün otele gelerek seçim kulislerine başlamıştı.

YENİ BAŞKANI YOĞUN BİZ YAZ BEKLİYOR

Başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın başvurmuştu. Delegelerin beşte birinin yazılı teklifini alabilen adaylar başkanlık için yarışabilecek. Seçim sürecinde adaylardan sadece Mehmet Büyükekşi imza sayısını açıklamıştı. Eski Gaziantep FK Başkanı olan Büyükekşi, 270 imza topladığını belirtmişti. Yeni seçilecek TFF Başkanını yoğun bir yaz bekliyor. Kulüpler yeni başkandan öncelikle sürüncemede olan naklen yayın ihalesi ve Süper Lig’de yabancı sayısı konusunda adım atmasını bekliyor.

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BÜYÜKEKŞİ DIŞINDAKİ ADAYLAR İMZA TOPLAMAKTA ZORLANDI! TEK ADAY...

Bugün genel kurula gelen 219 delegenin 193'ünün imzasını alan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday olarak girecek. Büyükekşi dışındaki Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın gibi isimler TFF'ye adaylık başvurusu yapmıştı ancak bugün seçimin yapıldığı otelde delege sayısının beşte biri kadar imza toplayıp seçim divan kuruluna vermeleri gerekiyordu. 62 sayıya en çok yaklaşan aday, Hüseyin Yangın oldu ancak o da 35 delege imzasında kaldı.

Bu gelişmenin ardından Mehmet Büyükekşi'nin seçime tek aday olarak girecek. 311 delegenin oy hakkı bulunduğu seçimde 219 delege oy kullanacak.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN LİSTESİ BELLİ OLDU! İLK KEZ KADIN YÖNETİCİ...

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez iki kadın yönetici de yönetim listesine yazıldı.

Büyükekşi'nin listesinde şu isimler yer aldı;

Yalçın Orhan

Nüket Küçükel Ezberci

Murat Aksu

Yusuf Günay

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

ALİ KOÇ GENEL KURULA KATILMADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara'da yapılan TFF Genel Kuruluna katılmadı.

SERVET YARDIMCI'DAN VEDA KONUŞMASI

Nihat Özdemir'in istifası sonrası vekaleten TFF başkanlığı görevini yürüten ve aday olmayan Servet Yardımcı, genel kurulda bir açıklama yaptı.

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Sezonlarında başarılı olan takımlarımızı kutluyorum. Süper Lig'de sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık'ı rahmetle anıyoruz, ailesine ve futbol camiasına yeniden başsağlığı diliyorum. Kısa bir dönem de olsa yaptığım başkanlıkta benimle çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde UEFA ve FIFA'daki görevlerime devam ederek Türk futboluna desteklerimi sürdüreceğim. 2019 yılında İstanbul'da yapılan UEFA Süper Kupa maçının ardından 10 Haziran 2023 yılında Şampiyonlar Ligi final maçını da İstanbul'da düzenleyeceğiz. Bu sene de UEFA kura çekimleri İstanbul'da yapılacak. Ödül alacak futbolcular İstanbul'a gelecek. Futbol temel paydaşı kulüplerimizdir. TFF sağlıklı bir organizasyon yapmakla yükümlüdür. Türk futbolunun sorunlarını birlikte çözüme kavuşturmak zorundayız. Devamlı sorunlarımız olan yayıncı kuruluş, hakemler, topun oyunda kalma süresi, manipülasyon... Bu kelimeleri dilimizden düşürmemiz gerekmektedir. David Ellarey'in ay sonundaki raporunu değerlendirerek gerekli adımların atılması gerekmektedir. Umarım Türk futbolu kısa zamanda sorunlarından kurtulur. Pandemi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ekonomik sorunlar doğurmuştur. Umarım bu sorunlar da kısa süre içerisinde çözüme ulaşır. Türk futbolunun sevdalısı, sporla yaşayan bir cumhurbaşkanımız var. Bizlere ve sizlere daima güç vermiştir. Görev yaptığım dönemde desteğini gördüğüm cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Beraber çalıştığım tüm spor bakanlarına, kulüp başkanlarına, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz Türk futbolu için hayırlı olsun. Türk futboluna hizmet etmenin gururuyla huzurlarınızdan ayrılıyorum.

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Seçim heyecanı D-Smart'ta

TFF Başkanlık seçimi heyecanı saat 10.00’dan itibaren canlı yayınlarla D-Smart ve D-Smart GO’da yaşanıyor. Nihat Özdemir’in istifasının ardından vekaleten Servet Yardımcı’nın oturduğu koltuğun sahibi bugün belli olacak. Kulüpler Birliği’nden birçok kulübün desteğini alarak 270 civarında imza toplayan Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi’nin isminin öne çıktığı genel kurul gün boyunca 77. Kanal Spor Smart’tan futbol severlere aktarılacak.