Canlı: Türkiye Dominik Cumhuriyeti Voleybol Maçı

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A Milli Voleybol Takımı bugün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR

Türkiye: 7 (1)

Dominik: 5 (1)

Üçüncü set oynanıyor...

İlk set: 21-25

İlk set: 25-18

İLK MAÇTA HOLLANDA'YA KARŞI GERİ DÖNDÜK

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda geçtiğimiz Pazartesi günü çıktığı ilk maçında Hollanda karşısında karar setini 15-13 kazanarak 2-0 geriye düştüğü maçtan galibiyetle ayrıldı ve gruplara müthiş bir geri dönüşle başlamıştı.

TÜRKİYE DOMİNİK MAÇI SAAT KAÇTA?

Paris 2024'e galibiyetle başlayan milliler, gruptaki ikinci maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.

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TÜRKİYE DOMİNİK VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan müsabaka, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşma internet üzerinden TRT'nin sanal yayın platformu TABİİ üzerinden TRT Spor kanalına giriş yapılarak izlenebiliyor. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler için TABİİ TRT Spor uzantısını haberimizde derledik. Aşağıdaki uzantıya tıklayarak karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

TABİİ TRT SPOR KANALI İÇİN TIKLAYIN

SONRAKİ RAKİP İTALYA!

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.