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Canlı: Türkiye - Çin voleybol maçı | Filenin Sultanları yarı final için sahada

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Canlı: Türkiye - Çin voleybol maçı | Filenin Sultanları yarı final için sahada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 09:58

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin ile karşılaşıyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları için heyecan dorukta... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Çin ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

TÜRKİYE: 8 (2)

Çin: 18 (1)

Dördüncü set oynanıyor...

İlk set sonucu: 23-25

İkinci set sonucu: 25-21

Üçüncü set sonucu: 26-24

SAKATLIK KABUSU

Filenin Sultanları'nda Cansu Özbay sakatlandı ve gözyaşlarıyla kenara geldi. Diğer yandan ayağından sakatlanan Hande Baladın ve omzunda bir problem yaşayan Gizem Örge de gözyaşları içerisinde mücadelesine devam ediyor.

İKİ TAKIMIN GRUP ETABINDAKİ PERFORMANSI

C Grubu’nda Hollanda’yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 yenen Filenin Sultanları, İtalya’ya 3-0 mağlup olarak ikinci olmuştu. A Grubu’nda yer alan Çin ise ABD’yi 3-2, Sırbistan’ı 3-1, Fransa’yı 3-0 yenerek lider çıktı Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay yıldızlılar, Çin’i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

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TÜRKİYE ÇİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Çin voleybol maçı, 6 Ağustos Salı günü saat 10.00’da başladı. South Arena’da oynanan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya - Sırbistan

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