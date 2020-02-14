Canlı | Türk Telekom Fenerbahçe Beko
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko finale çıkmak için mücadele ediyor. Bu karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.
ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?
Başkent ekibi Türk Telekom Ankara Spor Salonu'nda oynanacak organizasyonda yer almaya hak kazandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci sırasındaki Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Çeyrek finalin son maçında ise Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70 yenerek Dörtlü Final'e kalarak Türk Telekom'un rakibi oldu.
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