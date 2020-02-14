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Spor Arena
Haber Giriş: 14.02.2020 - 17:21,Son Güncelleme:/

Canlı | Türk Telekom Fenerbahçe Beko

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Canlı | Türk Telekom Fenerbahçe Beko

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko finale çıkmak için mücadele ediyor. Bu karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Canlı | Türk Telekom Fenerbahçe Beko

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Başkent ekibi Türk Telekom Ankara Spor Salonu'nda oynanacak organizasyonda yer almaya hak kazandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci sırasındaki Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Çeyrek finalin son maçında ise Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70 yenerek Dörtlü Final'e kalarak Türk Telekom'un rakibi oldu.

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