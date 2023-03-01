Canlı | Türk futbolu 'Omuz Omuza'! Depremzedeler için yardım gecesi başladı

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında düzenlenen ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının şu an gerçekleştirilen canlı yayın ile başlıyor.

BeiN Sports,Spor Smart, A Spor, Tivibu Spor, TV 8,5 ve Sports TV’nin ortak canlı yayınla gerçekleştireceği kampanya, kulüp televizyonlarının yanı sıra birçok radyo ve dijital medya kanalında canlı olarak izleyicilere aktarılıyor.

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OMUZ OMUZA’YA KATKIDA BULUNMAK iSTEYENLER NE YAPMALI?

SMS kampanyaya destek olmak isteyenler tüm operatörlerden ‘Destek’ yazıp 8332’ye SMS göndererek 50 TL’lik bağışta bulunabilecekler.

Bu gece açılacak ‘omuzomuza. org’ internet sitesi üzerinden hem kart ile hem de havale ve EFT ile bağış yapılabilecek.

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'MORALE İHTİYACI VAR

21:15 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Büyük bir facia yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Çok büyük bir olay. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. İmarda parmağı olan herkesten istirham ediyorum. Herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Bunun öbür tarafı da var. Biz ligden çekilmedik. Böyle bir olaydan sonra insanların morale ihtiyacı var. En azından futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık."

ELJIF ELMAS VE ARKADAŞLARINDAN DESTEK

21:10 Altay Bayındır(Fenerbahçe): Elif Elmas aradı beni Napoli'den. Takım arkadaşlarıyla birlikte 100B€ bağışta bulundu.

'DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK'

21:00 Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Bu birlikteliğin dünyada örneği yok. Hepimizin desteğiyle yaralar sarılacak. Başakşehir olarak desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. Başakşehir olarak 2 milyon TL daha bağışlıyoruz

'TÜRK İNSANININ KALBİ ÇOK BÜYÜK'

20:55 Alexandru Maxim(Beşiktaş): Bu tür facialar insanların duygularını saklamasını engeller. Çok acı şeyler yaşandı. Ama Türk insanının kalbi çok büyük. Bu birlikteliği gördüğüm zaman çok duygulandım. Herkesin yardım için bir anda sıraya girmesi çok ama çok önemli.

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'HERKES GÜCÜ YETTİĞİ KADAR KATKI YAPMALI'

20:50 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Acımızın çok büyük olduğunu biliyorum. Milletimizin büyüklüğünü bir kere daha gördük. Asıl önemli olan bu desteği hissedebilmektir. Bunun uzun soluklu bir hizmet yarışı olduğunu düşünüyorum. Herkes gücü yettiği kadar katkı yapmalı

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

20:40 Kylian Mbappe(PSG): Bu büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar bir trajediydi. Bu programın parçası olabildiğim için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri çok önemlidir. Benim dualarımda her zaman yeri vardır. Türkiye için elimden geleni yapacağım.

'GÖRÜLMEMİŞ BİRLİKTELİK'

20:35 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Acımız taze ama acının içinde umut ve gurur da var. Gurur, eşi benzeri görülmemiş olan birliktelik. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmemiş. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Bu ortamda inşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur. Bizlere de futbol açısından genç nesillere daha olumlu bir ortam bırakmamız gerekiyor

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'KENETLENME İÇİN TEŞEKKÜRLER'

20:28 Gökhan Zan: Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Öncelikle Volkan kardeşime teşekkür ediyorum. Bir Hataylı gibi mücadele etti. İyi ki varsın Volkan Demirel. Hatay, sadece Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Bundan sonra yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerekiyor. Türk milletine, bu kenetlenme için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz.

'DESTEK VERİLMESİNİ RİCA EDİYORUM'

20:25 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: "Öncelikle başsağlığı dilemek istiyorum. Hatay'da olduğumdan beri 100 kişi tanıdıysam yarısına yakınını kaybettim. Geride kalanların da çoğu; ailesini, yakınlarını, geçmişini, geleceğini kaybetti. Söyleyecek çok şey yok. Elimizden geldiği kadar bu kampanyalara destek verilmesini rica ediyorum"

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'BU İHTİYAÇ HEP DEVAM EDECEK'

20:20 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "TFF olarak barınma ihtiyacını karşılamak adına yola çıktık. İmkanı olan herkese bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum. Tek amaç için buradayız. Kimsenin ben yardım yaptım artık yapmama gerek yok demesini istemiyoruz. Bu ihtiyaç hep devam edecek. Bugün Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ile birlikte tüm kulüplerimizle birlikteyiz. Hepimiz bir ağacın dallarıyız. Kökümüz bir"

BAKAN KASAPOĞLU: 'ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

20:12 Canlı yayına telefonla katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

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2 HAFTA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Ayrıca Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek 2 haftanın şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı.

FUTBOL DÜNYASININ DEV İSiMLERi CANLI YAYINDA BULUŞTU

‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardım kampanyasının startının verildiği program, Türk futbol tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu oluyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor’dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katılıyor. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural da tarihi programın katılımcıları arasında yer alıyor.

BAŞKANLAR:

Mehmet Büyükekşi (TFF), Lale Orta (MHK), Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş), Ali Koç (Fenerbahçe), Dursun Özbek (Galatasaray), Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor), Memik Yılmaz (Gaziantep), Göksel Gümüşdağ (Başakşehir), Fatih Özgökçen (Konyaspor), Mecnun Otyakmaz (Sivasspor), Nahid Ramazan Yamak (Giresunspor), Aziz Çetin (Antalyaspor), Tarık Aksar (Ümraniyespor), Hasan Çavuşoğlu (Alanyaspor), Fatih Saraç (Kasımpaşa), Ali Çamlı (Kayserispor), Süleyman Hurma (Karagümrük), Faruk Koca (Ankaragücü), Ecmel Sarıalioğlu (İstanbulspor).

TEKNiK DiREKTÖRLER:

Stefan Kuntz (A Milli Erkek Futbol Takımı), Necla Güngör Kırağası (A Milli Kadın Futbol Takımı), Şenol Güneş (Beşiktaş), Jorge Jesus (Fenerbahçe), Okan Buruk (Galatasaray), Abdullah Avcı (Trabzonspor), Volkan Demirel (Hatayspor), Erdal Güneş (Gaziantep), Recep Uçar (Ümraniye), Fatih Tekke (İstanbul), Rıza Çalımbay (Sivasspor), Vincenzo Montella (Adana Demirspor), Çağdaş Atan (Kayserispor), Andrea Pirlo (Karagümrük), Sedat Ağçay (Ankaragücü), Selçuk İnan (Kasımpaşa), Hakan Keleş (Giresunspor), Nuri Şahin (Antalyaspor), Emre Belözoğlu (Başakşehir).

ÖZEL KONUKLAR:

Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Yılmaz Vural, Nihat Kahveci, Arda Turan. Ayrıca; Süper Lig futbolcuları, hakemler ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz.

FUTBOLCULAR:

Cenk Tosun, Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Altay Bayındır, Arda Güler, Enner Valencia, Attila Szalai (Fenerbahçe), Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Galatasaray), Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Bakasetas (Trabzon).

13 ÖZEL MAÇ YAPILACAK

Kampanya çerçevesinde 15 Haziran’a kadar Süper Lig takımları 13 özel maç yapacak. Geceden ve 15 Haziran’a kadar sürecek kampanya süresinde elde edilecek gelir Deprem bölgesindeki vatandaşların geçici barınma (konteyner) ve kalıcı barınma (konut) ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

LUKA MODRiC DE ‘OMUZ OMUZA’ DEDi

Hırvatistan Milli Takımı’nın kaptanı Luka Modric, 2022 Dünya Kupası’ndaki Fas maçında giydiği formayı, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’a teslim etti. Büyükelçi Kıran, Modric’in yanı sıra Hırvatistan’ın diğer yıldız oyuncularından Dominik Livakovic ve Josko Gvardiol’un da Dünya Kupası’nda giydikleri formaları kendilerine teslim ettiklerini belirterek, “Bu formaları ‘Omuz Omuza’ kampanyasına destek olmak için göndereceğiz. Hırvatistan halkı, depremzedeler için büyük bir dayanışma gösteriyor” dedi. Modric de video mesajında, “Tüm Türk dostlarıma selamlar. Bu zor zamanlarda size güç ve dualarımı yolluyorum. Güçlü kalın. Sizinleyiz ve sizler için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.