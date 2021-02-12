Son Dakika: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Bakasetas açıklaması! "İlginç oldu..."

Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat Özdemir için toplu imza töreni düzenledi.

Törene katılım gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferlerin perde arkasına ve maddi boyutlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BAKASETAS İLGİNÇ BİR TRANSFER OLDU"

''Bakasetas ilginç bir transfer oldu. Trabzonspor'da oynamak istemesi, bu transferin gerçekleşmesinde büyük etken. Kulübün kasasından bonservis olarak çıkan para benim canımı hep acıtır. Ancak bu oyuncular bonservis bedelinin üstünde. Biz harcadığımız paraları Türk futbol ekonomisinin içinde tuttuk. Burada önemli olan şey, bu 5.5 milyon euro parayı Türk futbol endüstrisi içinde tuttuk. Gençlerbirliği yetiştirdiği, Alanyaspor ise geliştirdiği bir futbolcudan gelir sağladı. Futbolcuların milliyeti ne olursa olsun hepsi bize ailelerinin emanetidir. Dolayısıyla zamanı gelir, bütün oyuncularımızı kendi ailemizin üstünde tutarız''

"YUNUS MALLI 3'TE 1 RAKAMINA GELDİ"

''Yunus Mallı, Abdullah Avcı ısrarla istedi. Kendisine teşekkür ederim, kazandığı paradan çok büyük bir fedakarlık yaptı. 3'te 1 rakamına Trabzonspor'a geldi. Başarıya ne kadar istekli olduğunun göstergesi. Eski yakalayacak ve yeniden Milli Takım'da oynayacak."

"CANIM YANDI AMA GÖZÜM ARKADA DEĞİL"

"Biz üç futbolcu transfer etmedik, üç atlet transfer ettik. Karakter, işine bağlılık, profesyonellik... Her iş kolu için son derece önemli. Yatırım yaptığınız zaman, göz önüne almanız gereken en önemli kriterler bunlar. Çok büyük para verdim, doğrusunu söylemek gerekirse biraz canım yandı ama gözüm hiç arkada değil. (Gülerek)"

BAKASETAS'IN SÖZLERİ

"Buraya geldiğim ilk andan beri, bu kulübe ve bu insanlara hissettiğim sevgiyi herhangi bir insanın sorusuyla ya da düşüncesiyle değişmeyeceğini herkesin bilmesini istiyorum. Dolayısıyla böyle bir şey benim için yaşanmadı. Trabzonspor gibi büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Galibiyetler üzerine oynayan, kupalar kazanmak için oynayan bir takımın parçası olmak hep hayalimdi."

YUNUS MALLI'NIN SÖZLERİ

"Ülkeme ve Trabzonspor gibi büyük bir kulübe gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Olmam gereken yerde olduğumu hissediyorum. İnşallah güzel bir süreç olacak. Futbolun, bu şehirde ne anlama geldiğini biliyorum. Her ne kadar Almanya doğumlu olsam da ben Karadenizliyim. İnşallah burada potansiyelimi tekrar canlandırabileceğime ve futboldan tekrar keyif alabileceğime inanıyorum. Allah utandırmasın."

BERAT ÖZDEMİR'İN SÖZLERİ

"Rüyada gibiyim diyebilirim. Hala transfer haberini aldığım ilk günkü gibi heyecanlıyım. Gerçekten çok mutluyum. Trabzon halkı beni çok güzel karşıladı. Buradaki misyonumun da farkındayım."

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