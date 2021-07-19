Son Dakika: Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda "Dinamo Batumi - BATE Borisov" galibi ile oynayacak.

Trabzonspor ise 3. ön eleme turunda "Molde-Servette" eşleşmesinin galibi ile eşleşti.

Konferans Ligi'nde maçlar, 5-12 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Şampiyonlar Yolu

Dinamo Tiflis (Gürcistan) / Maccabi Hayfa (İsrail) - HB Torshavn (Faroe Adaları) / Podgorica (Karadağ)

Linfield (Kuzey İrlanda) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus) / Fola Esch (Lüksemburg)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Teuta (Arnavutluk) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Riga FC (Letonya) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Folgore (San Marino) / Hibernians (Malta)

Piriştina (Kosova) / Connah's Quay Nomads (Galler) - Valur (İzlanda) / Bodo Glimt (Norveç)

Ana Yol

KuPS Kuopio (Finlandiya) / Vorskla Poltava (Ukrayna) - Astana (Kazakistan) / Aris Thessaloniki (Yunanistan)

Ujpest (Macaristan) / Vaduz (Lihtenştayn) - Basel (İsviçre) / Partizani (Arnavutluk)

FC Luzern (İsviçre) - Drita (Kosova) / Feyenoord (Hollanda)

Trabzonspor - Molde (Norveç) / Servette (İsviçre)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Slovacko (Çekya) - Copenhagen (Danimarka) / Torpedo-Belaz Zhodino (Belarus)

Panevezys (Litvanya) / Vojvodina (Sırbistan) - LASK (Avusturya)

Sochi (Rusya) / Keşla (Azerbaycan) - Partizan (Sırbistan) / Dunajska Streda (Slovakya)

Elfsborg (İsveç) / Milsami Orhei (Moldova) - Velez (Bosna Hersek) / AEK (Yunanistan)

RFS (Letonya) / Puskas Akademia (Macaristan) - Gent (Belçika) / Valerenga (Norveç)

Dudelange (Lüksemburg) / Bohemians (İrlanda) - PAOK (Yunanistan)

Cukaricki (Sırbistan) / Sumgait (Azerbaycan) - Hammarby (İsveç) / Maribor (Slovenya)

Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Vllaznia (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan) / Ashdod (İsrail)

Ararat Yerevan (Ermenistan) / Slask Wroc?aw (Polonya) - Arda Kardzhali (Bulgaristan) / Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Kolos Kovalivka (Ukrayna) - FCSB (Romanya) / Shakhter Karagandy (Kazakistan)

Hibernian (İskoçya) / Santa Coloma (Andorra) - Gzira United (Malta) / Rijeka (Hırvatistan)

Kauno Zalgiris (Litvanya) / The New Saints (Galler) - Viktoria Plzen (Çekya) / Dynamo Brest (Belarus)

Hajduk Split (Hırvatistan) / Tobol Kostanay (Kazakistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Zilina (Slovakya)

Spartak Trnava (Slovakya) / Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Romanya) - Sutjeska (Karadağ) / Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Hafnarfjördur (İzlanda) / Rosenborg (Norveç) - Domzale (Slovenya) / Honka Espoo (Finlandiya)

Universitatea Craiova (Romanya) / Laçı (Arnavutluk) - Anderlecht (Belçika)

Vitesse (Hollanda) - Dundalk (İrlanda) / Levadia Tallinn (Estonya)

Dinamo Batum (Gürcistan) / BATE Borisov (Belarus) - Petrocub-Hincesti (Moldova) / Sivasspor

Shkupi (Kuzey Makedonya) / Santa Clara (Portekiz) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Birkirkara (Malta)

Paços de Ferreira (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda) / AGF Aarhus (Danimarka)

Austria Wien (Avusturya) / Breidablik (İzlanda) - Aberdeen (İskoçya) / BK Hacken (İsveç)

Suduva (Litvanya) / Rakow Czestochowa (Polonya) - Rubin (Rusya)

CSKA Sofya (Bulgaristan) / Liepaja (Letonya) - Pogon Szczecin (Polonya) / Osijek (Hırvatistan)