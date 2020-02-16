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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

CANLI | Trabzonspor - Sivasspor

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CANLI | Trabzonspor - Sivasspor

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor, Trabzon'da karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde 298 haftalık liderlik hasretini sonlandıracak. Trabzonspor - Sivasspor maçını Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor.

Spor Arena Canlı Anlatım servisinden her saniyesini takip edebileceğiniz karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

 TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'İ

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Nwakaeme, Sörloth

Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

CANLI | Trabzonspor - Sivasspor

CANLI | Trabzonspor - Sivasspor

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