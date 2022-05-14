Canlı: Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor! Filo yola çıktı, oyunculardan açıklamalar...

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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları şehirde büyük bir coşkuyla başladı.

'ŞAMPİYONLAR FİLOSU' YOLA ÇIKTI

Kupa töreni için bordo-mavili taraftarlar Faroz Limanı’nda teknelere binerek takımlarını karşılamak için denize açıldı.

Trabzonspor takım otobüsü tekneye binmek üzere Trabzonspor şampiyonluk filosuna geldi.

TEKNEDE KOLBASTI KUTLAMASI

Trabzonsporlu oyuncular, teknede kolbastı oynarak kutlamalarına devam etti.

Gözden Kaçmasın Trabzonspor kupa töreni ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Haberi görüntüle

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

ABDÜLKADİR ÖMÜR: 'SABAHA KADAR EĞLENECEĞİZ'

Tekneden açıklama yapan Abdülkadir Ömür, "Çocuklar gibi eğleniyoruz. Yıllardır bu anı bekliyorduk. Bu horon sesini duyunca yerimizde duramıyoruz. Sabaha kadar eğleneceğiz." dedi.

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UĞURCAN ÇAKIR: 'BÖYLE BİR ŞEY VAR MI?'

Uğurcan Çakır ise duygularını "Abi çok mutluyuz ya... Böyle bir şey var mı?" diyerek paylaştı.

Berat Özdemir de "Taraftarımızla birlikte kupa kaldıracağımız günü iple çekiyorduk. Çok güzel başladık. Gecenin son saatine kadar eğleneceğiz" şeklinde konuştu.

SIOPIS SAÇLARINI BOYATTI

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Siopis'in saçlarını bordo-maviye boyatması da dikkat çekti.

AHMET AĞAOĞLU: 'İNADIYLA, KARAKTERİYLE...'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Tarihimizde yaşadığımız en mutlu günlerden birisi. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. Yıllarca sabırla beklediler. İçlerindeki aidiyet duygusu hiçbir zaman sönmedi. Bu takım bu kadar taraftarı olduğunun Türkiye bile farkında değildi. İnadıyla, karakteriyle ve farklılığıyla şampiyon Trabzonspor.

Geçmişte yaptığımız hatalardan çok ders aldık. Hiçbir zaman kendi yanlışlarımızın, hatalarımızın yaratmış olduğu olumsuzlukları kişilerin veya kulüplerin üzerinde okumadık.

SERKAN ASAN: 'ÇOCUKLUK HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ'

Tarif edilemez bir duygu. Çocukluk hayalimiz gerçekleştirdik. Tadını çıkarmaya devam. İnanılmaz bir atmosfer var. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocukken hep bu anı hayal ediyorduk

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STADYUMA GEÇİLECEK

Bordo-mavililer ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturarak Trabzon Limanı'na varacak. Bordo-mavililerin denizde yapacağı kutlamalara bir çok büyük ve ufak balıkçı tekneleri de eşlik edecek. Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon Limanı'nda kendisini bekleyen üstü açık otobüse binerek karayolu ile stadyuma geçecek.

KUPA TÖRENİ STADYUMDA

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreni ile kupayı kaldıracak.

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STAT KAPILARI AÇILDI

Medical Park Stadyumu'nun kapıları ise taraftarlara 16.00'da açıldı. Kupa etkinlikleri ise 18.00'de başlayacak; konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım kupasını alıp, şampiyonluk turu atacak.

Trabzonspor, saat 23.00'te sona erecek kupa töreninin ardından Altay karşılaşması için özel uçak ile İstanbul'a hareket edecek.





Trabzonspor- Altay maçı biletlerinde indirime gitti

Trabzonspor Kulübü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak maçın biletlerinde indirime gitti. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir. Siz değerli taraftarlarımızın bilgisine arz ederim" şeklinde açıklamada bulunarak fiyatların düşürüldüğünü duyurdu.

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Bordo-mavili taraftarlar 100 TL ile 750 TL arasında satışa sunulan biletlerin büyük bölümünü yapılan indirimin ardından tüketti.