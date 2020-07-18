Canlı | Trabzonspor Konyaspor maçı

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Trabzonspor 1-0 Konyaspor

12' Sörloth

3' Maç hızlı başladı! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür son çizgiye hareketlenen Kamil Ahmet'i gördü. Kamil Ahmet'in içeri çevirmek istediği topa son anda ayak koyan Alper topu kornere attı.

7' Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Konyaspor savunmasına da çarpıp yan ağlarda kaldı. Karşılaşmada ataklar devam ediyor...

12' Trabzonspor aradığı golü buldu! Ekuban savunma arkasına sarkan Sörloth'a pasını çıkarttı. Golcü oyuncu, kaleci Ertuğrul'dan sıyrıldıktan sonra açısını kaybetmesine rağmen harika bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi.

İLK 11'LER

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Konyaspor'un ilk 11'i: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

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Konyaspor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Trabzonspor, tek yenilgisini Ekim 2015'te aldı. Trabzonspor'u Süper Lig'de yedi maçtır mağlup edemeyen Konyaspor, son galibiyetini kalesini gole kapattığı son karşılaşmada aldı.

igde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Konyaspor maçı 19 Temmuz Pazar günü oynanıyor.. Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor ile Konyaspor 38. randevuda

İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü.

Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.

Konyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor, son karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etmişti. Süper Lig'de oynadığı son sekiz iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, bu süreçteki üç beraberliği de son üç karşılaşmada aldı. Bordo mavili ekip tek sezonda daha uzun bir iç saha beraberlik serisini sadece bir kez yaşadı. Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan puansız dönen Konyaspor, bu sezon üst üste dört dış saha yenilgisi almadı.

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor, skor avantajı yakaladığı son beş karşılaşmanın dördünde rakiplerine puan verdi. Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Jose Sosa, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. İç saha maçlarında çektiği son 11 şutun sadece biri gol olan Alexander Sörloth, daha önceki 11 isabetinde rakip fileleri beş kez havalandırmıştı. Farouk Miya bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu konumunda. 2014/15 sonrası dönemde yeşil-beyazlı kulüp adına daha yüksek sayıya ulaşan tek isim Riad Baji.

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da gol katkısı yapan Ömer Ali Şahiner (1 gol & 1 asist), üç maçlık seriyi en son Şubat-Mart 2016 arasında yaşamıştı (2 gol & 1 asist).