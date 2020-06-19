Canlı | Tottenham-Manchester United

Premier Lig'de 30. hafta maçında Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'e elenen Jose Mourinho'nun ekibi ligdeki son galibiyetini Aston Villa'ya karşı 3-2'lik skorla almıştı.

Ev sahibinde Dele Alli cezası sebebiyle bu karşılaşmada oynayamayacak ancak sakatlıktan dönen Harry Kane ve askerlik görevini tamamlayan Heung-min Son'un dönüşü pozitif etki yaratacaktır.

Tüm kulvarlarda 11 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan Manchester United'da eksik bulunmuyor.

Manchester United, Premier Lig'de Eylül 2001-Şubat 2007'den bu yana ilk kez Tottenham'ı üst üste iki deplasman maçında mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

Tottenham'ın yeni stadyumuna Premier Lig'de ilk kez konuk olmaya hazırlanan Manchester United, lig tarihinde Londra'da yer alan bütün statlarda galibiyet alan dört takımdan biri konumunda. Tottenham, kulüp tarihinde haziran ayında oynadığı üç resmi maçtan galip ayrılamadı..

Manchester United, kulüp tarihinde haziran aylarında oynadığı iki resmi maçı da kaybetti. Premier Lig'de oynadığı son iç saha maçında Wolverhampton'a mağlup olan Tottenham, en son üst üste iki karşılaşma kaybettiği Ocak 2019'da önce Wolves, ardından Manchester United'a yenilmişti.

Son beş Premier Lig maçının dördünde gol yemeyen Manchester United, aynı sayıda gole kapamayı daha önceki 35 karşılaşmada yapabilmişti.

Bu sezon Premier Lig'de en az maçta kalesini gole kapatan takım Tottenham.

Maç başına 12.1 şut çeken Tottenham, bu alanda 1997/98'den bu yana en kötü Premier Lig sezonunu yaşıyor. Londra ekibi, gole çevirme yüzdesinde ise 1997/98'den bu yana en iyi derecesini yakaladı.

Tottenham'ın başında daha önce çalıştırdığı Premier Lig kulüplerine rakip olduğu son üç maçı kaybeden Jose Mourinho, daha önceki 16 lig maçının sadece ikisini kaybetmişti. Premier Lig'de ilk maçına çıktığından bu yana Manchester United formasıyla en fazla gole doğrudan katkı sağlayan, en fazla şut pası veren ve şut çeken oyuncu Bruno Fernandes.

Tottenham Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tottenham Manchester United maçı bu akşam saat 22:15'te başladı. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.