Canlı | TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor: Galatasaray ile düşmanlığım yok | Yabancı hakem açıklaması

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk TV'de Türk futbolunun gündemi hakkında canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

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İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri;

Galatasaray'la düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray'la problemim hiç olmadı ve olmayacak. Kişilerle, kurumları ayırdık. İmtiyaz bekleyenler, rahatsız oluyorsa, bu benim sorunum değil. Biz eşit olmaya devam edeceğiz. Bunu Galatasaray için söylemiyorum, genel olarak böyle.

BANA FORMA GİYDİRMEYE KALKAMAZSINIZ

Benim bagajım yok, kafamın arkasında plan yok. Kalbim ve dilimle yaşayan bir insanım! Bana bir forma giydirmeye kalkamazsınız! Fenerbahçe ya da başka bir takım... Benim bünyem kabul etmez! Allah, bana öyle bir forma rengi vermiş ki, kessen bordo-mavi akar!.

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HERKESE EŞİT MESAFEDEYİZ

Herkese eşit mesafedeyiz! Allah, bize yanlış yapmayı nasip etmesin! Yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. İnsanların açıklarını aramak ve bir şeyleri ortaya koymak gibi bir niyetimiz yok. Mali Genel Kurul'da tablo olumlu olarak 5.9 milyon'du. Ama sonra baktık ki öyle değil! Orada manipülasyon var. Rakamlarda oynanmış ve Genel Kurul'a borçsuz çıkmak istemişler. Yeni bir Bağımsız Denetleme Kurulu ile anlaştık ve raporları düzenlendiler. Konuyu devlet makamlarına ilettik ve konu yargıda. TFF'de gereksiz personel vardı, onun adamı, bunun adamı... Hepsini çıkardık. Telefon açanlar oluyor ama gereksiz olanları çıkartıyoruz.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarız, maç mı yönetemeyeceğiz diye konuştum. İnsani hatayı kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde, durumu anlıyorum. VAR'da hatayı kabul etmem, ama VAR'da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR'a yabancı gelmedi. Devre arası seminerde 'Size sahip çıktım, gelirlerinizi arttırdım ama benim başımı öne eğdiniz ve VAR'da hatalar arttı. İkinci yarı yabancı VAR gelecek' dedim. Bunu devre arası söyledim. 'Sahada da adaleti sağlamazsanız, elin oğlu gelir parayı alır ve siz de evden izlersiniz' dedim. Bunları hakemlere söyledim.

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ESKİ SİSTEMİ BOZUYORUZ

25 senenin birikintisi var, temizlik kolay değil. Bize üç ay biçtiler, sonra altı ay biçtiler ama biz buradayız! Bir hakem 'Bunlar 2-3 ay sonra gider' diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar aidiyet duygusu olarak içlerinde bağlı oldukları insanlar var! Bizim kazanacağımızı zaten düşünmediler! 'Bunlar gider, ağabeylerimiz gelir' diye düşünüyorlar herhalde. Eski sistemi bozuyoruz ve onun sancıları var. Yok o hakem arkadaş böyle konuşabilir mi?

HAKEMLER KORKUYOR

Hakemler korkuyor! Neden korktuklarını soruyorum! Gördüğün bir şeyi neden çalmazsın? Allah'tan başka büyük yok! Camianın büyüklüğünden korkuyor, etkileşimden korkuyor! Aidiyet duygusu var, ondan çekiniyor! Çok önemli bir hakem 'Başkana göre hareket edeceğiz ama kalacaklar mı, gidecekler mi? Belli değil' diyor. Bu diyen bir hakem.

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CÜNEYT ÇAKIR AÇIKLAMASI

UEFA Hakem Kurulu Başkanı, daha önce bizde de çalışmıştı... 'Bu ayrılan hakemlerde tecrübeli isimler var' dedi. Ben de 'İşimize karışma! En iyi arkadaşınız Cüneyt Çakır, Avrupa'da top model ama Türkiye'de güce göre hareket ediyor. Trabzonspor-Galatasaray maçında Denayer voleybol oynar gibi müdahale etti 'Yürü, yürü' dedi. O yüzden karışma dedim' ve sonra durdu.