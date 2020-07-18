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Haber Giriş: 18.07.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Canlı | TFF 1. Lig'de son hafta maçları! Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oluyor...

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Canlı | TFF 1. Lig'de son hafta maçları! Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oluyor...
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TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor’un ardından Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci takım da bugün belirleniyor. Ayrıca play-off eşleşmeleri de şekilleniyor. Aynı anda başlayan maçları anbean Spor Arena'dan canlı takip edebilirsiniz...

Karşılaşmalarda ilk yarı oynanıyor. Bu sonuçlarla Süper Lig'e Erzurumspor çıkacak...

Canlı sonuçlar

Giresunspor 0-2 Altay

Erzurumspor 2-0 Ümraniyespor

Hatayspor 2-0 Bursaspor

Karagümrük 1-0 Adanaspor

Akhisarspor 0-3 Keçiörengücü

Adana Demir 2-0 İstanbulspor

HANGİ SONUÇLARDA KİM ÇIKIYOR?

Hatayspor geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği TFF 1. Lig’de Süper Lig’e yükselecek ikinci takım bugün belli oluyor. 59 puanlı BB Erzurumspor, 58 puana sahip Adana Demirspor, 57 puana ulaşan Akhisarspor ve 56 puanı bulunan Bursaspor ikinci sıra için iddiasını sürdürüyor. BB Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor’u mağlup etmesi halinde geçen sezon veda ettiği Süper Lig’e dönecek. Erzurum ekibinin olası puan kaybında takipçilerinin alacağı sonuçlar ikinciyi belirleyecek. 

Bugünkü karşılaşmaların ardından play-off eşleşmeleri de netleşecek. Son haftaya 53 puanla 6. sırada giren Fatih Karagümrük ile 51 puanlı Altay’dan biri play-off bileti alacak son takım olacak. Son haftada Fatih Karagümrük’e en az 1 puan play-off için yeterli olacak. Altay’ın 6. duruma gelebilmesi için Fatih Karagümrük’ün yenilip İzmir ekibinin Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyor.

Canlı | TFF 1. Ligde son hafta maçları Süper Lige çıkan 2. takım belli oluyor...

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