Canlı | TFF 1. Lig'de play off yarışı için maçlar başladı! Altınordu, İstanbulspor, Altay sahada
TFF 1. Lig'de play-off yarışı son hafta maçlarıyla devam ediyor. Ankara Keçiörengücü, Bursaspor'a konuk olurken Altayspor, Bandırmaspor'u evinde ağırlıyor. Altınordu ise Balıkesirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Ankara'da ise İstanbulspor play-off bileti için sahaya çıktı. Bu mücadeleleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'e yükselmek için play-off bileti kovalayan TFF 1. Lig ekipleri sahne alıyor.
TFF 1. Lig'in son haftasında play-off hattına girecek 3 takım şu an oynanan maçların ardından belli olacak.
İlk yarılar oynanıyor
Bursaspor 0-0 Ankara Keçiörengücü
Altay 3-0 Bandırmaspor
Balıkesirspor 0-1 Altınordu
Ankaraspor 0-1 İstanbulspor
Maçlar öncesindeki puan durumu;
4- İstanbulspor - 61
5- Altay - 60
6- Altınordu - 57
7- Ankara Keçiörengücü - 55
TFF 1. Lig maçları hangi kanalda saat kaçta?
Saat 18:00'da başlayan mücadeleler TRT Spor'un konferans yayınıyla futbolseverlerle buluşuyor.
Play-off müsabaka tarihleri şöyle;
Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı