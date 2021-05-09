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GeriFutbol Canlı | TFF 1. Lig'de play off yarışı için maçlar başladı! Altınordu, İstanbulspor, Altay sahada
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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Canlı | TFF 1. Lig'de play off yarışı için maçlar başladı! Altınordu, İstanbulspor, Altay sahada

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Canlı | TFF 1. Lig'de play off yarışı için maçlar başladı! Altınordu, İstanbulspor, Altay sahada

TFF 1. Lig'de play-off yarışı son hafta maçlarıyla devam ediyor. Ankara Keçiörengücü, Bursaspor'a konuk olurken Altayspor, Bandırmaspor'u evinde ağırlıyor. Altınordu ise Balıkesirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Ankara'da ise İstanbulspor play-off bileti için sahaya çıktı. Bu mücadeleleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'e yükselmek için play-off bileti kovalayan TFF 1. Lig ekipleri sahne alıyor.

TFF 1. Lig'in son haftasında play-off hattına girecek 3 takım şu an oynanan maçların ardından belli olacak.

İlk yarılar oynanıyor

Bursaspor 0-0 Ankara Keçiörengücü
Altay 3-0 Bandırmaspor
Balıkesirspor 0-1 Altınordu
Ankaraspor 0-1 İstanbulspor

Maçlar öncesindeki puan durumu;

4- İstanbulspor - 61
5- Altay - 60
6- Altınordu - 57
7- Ankara Keçiörengücü - 55

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda saat kaçta?

Saat 18:00'da başlayan mücadeleler TRT Spor'un konferans yayınıyla futbolseverlerle buluşuyor.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı

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