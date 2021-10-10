Canlı takip: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde büyük heyecan! Yarışta güncel sıralama, Verstappen ve Hamilton...

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde heyecan başladı. Saat 15:00'da start alan yarışı haberimizden canlı takip ediyoruz.

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İlk 5 sıra;

1- Valteri Bottas (Mercedes)

2- Max Verstappen (Red Bull)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Pierre Gasly (Alpha Tauri)

5- Fernando Alonso (Alpine Renault)

Bottas ve Verstappen ilk çizgiden start aldı

Mercedes pilotu Valtteri Bottas yarışa ilk sıradan, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise ikinci sıradan başladı. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise üçüncü sıradan start aldı.

Ricciardo, Sainz ve Hamilton'a grid cezaları

Haftasonu başlarken Ferrari, İspanyol pilotu Carlos Sainz'ın güç ünitesinin değiştirildiğini açıklamıştı. Yarış günü ise McLaren, Daniel Ricciardo'nun güç ünitesinde değişiklik olduğunu duyurdu. Ricciardo yarışa son sıradan, Sainz ise 19. sıradan başlayacak.

Güç ünitesinde bazı parçalar değiştiren Lewis Hamilton ise 10 sıra grid cezası aldı. Sıralama turlarının en hızlısı olan Hamilton, yarışa 11. sıradan başlıyor.

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Formula 1 Türkiye GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si saat 15:00'te başladı. Yarış S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus platformundan canlı yayınlanıyor.

Hamilton ile Verstappen arasında şampiyonluk yarışı

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başladı.

Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

Takımlar arasında da rekabet var

Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda.

​Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 397,5

2. Red Bull: 364,5

3. McLaren: 234

4. Ferrari: 216,5

5. Alpine: 103