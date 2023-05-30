Canlı | Süper Lig'de düşme hattında kritik karşılaşmalar oynanıyor

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Matematiksel olarak Alanya, Kasımpaşa, Ankaragücü, Antalya, Sivas, İstanbul ve Giresun küme düşme tehlikesi yaşıyor. 34 puanla en dezavantajlı durumdaki Giresunspor 3’te 3 yapıp rakiplerinin kaybını bekleyecek. Ancak Karadeniz ekibi bugün Trabzonspor’a mağlup olur; Sivasspor ve İstanbulspor kazanırsa küme düşen ikinci takım olacak.

BUGÜN NETLEŞEBİLİR

İstanbulspor ve Sivasspor kazanır, Giresunspor ise Trabzonspor’a mağlup olursa kalan 2 maçını alsa dahi ikili averajda Yiğidolar’ın gerisinde kalan Karadeniz ekibi küme düşen ikinci takım olabilir. Aksi halde heyecan sezonun son 2 haftasına kalacak.

CANLI SKOR

Sivasspor 1-0 Konyaspor

Giresunspor 2-4 Trabzonspor

İstanbulspor 0-1 Adana Demirspor

Fatih Karagümrük 2-0 Kayserispor

Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa

DÜŞME HATTINDA KALAN MAÇLAR

ALANYA (41)

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· Kasımpaşa

· Trabzonspor (D)

KASIMPAŞA 40

· Beşiktaş

· Karagümrük (D)

ANKARAGÜCÜ (39)

· Kayserispor (D)

· Adana Demir

ANTALYA (38)

· Hatayspor (İptal)

· Giresunspor (D)

SiVASSPOR (37)

· Konyaspor

· Kayserispor

iSTANBULSPOR (35)

· Gaziantep (D) (İptal)

· Ümraniyespor

GiRESUNSPOR (34)

· Ümraniyespor (D)

· Antalyaspor