Canlı | Süper Lig'de düşme hattında kritik karşılaşmalar oynanıyor

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Matematiksel olarak Alanya, Kasımpaşa, Ankaragücü, Antalya, Sivas, İstanbul ve Giresun küme düşme tehlikesi yaşıyor. 34 puanla en dezavantajlı durumdaki Giresunspor 3’te 3 yapıp rakiplerinin kaybını bekleyecek. Ancak Karadeniz ekibi bugün Trabzonspor’a mağlup olur; Sivasspor ve İstanbulspor kazanırsa küme düşen ikinci takım olacak.
BUGÜN NETLEŞEBİLİR
İstanbulspor ve Sivasspor kazanır, Giresunspor ise Trabzonspor’a mağlup olursa kalan 2 maçını alsa dahi ikili averajda Yiğidolar’ın gerisinde kalan Karadeniz ekibi küme düşen ikinci takım olabilir. Aksi halde heyecan sezonun son 2 haftasına kalacak.
CANLI SKOR
Sivasspor 1-0 Konyaspor
Giresunspor 2-4 Trabzonspor
İstanbulspor 0-1 Adana Demirspor
Fatih Karagümrük 2-0 Kayserispor
Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa
DÜŞME HATTINDA KALAN MAÇLAR
ALANYA (41)
· Kasımpaşa
· Trabzonspor (D)
KASIMPAŞA 40
· Beşiktaş
· Karagümrük (D)
ANKARAGÜCÜ (39)
· Kayserispor (D)
· Adana Demir
ANTALYA (38)
· Hatayspor (İptal)
· Giresunspor (D)
SiVASSPOR (37)
· Konyaspor
· Kayserispor
iSTANBULSPOR (35)
· Gaziantep (D) (İptal)
· Ümraniyespor
GiRESUNSPOR (34)
· Ümraniyespor (D)
· Antalyaspor