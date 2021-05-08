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GeriFutbol Canlı: Süper Lig'de düşme hattı ve Avrupa yarışında büyük heyecan! Küme düşen diğer takımlar belli olacak mı?
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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2021 - 20:24 | Son Güncelleme:

Canlı: Süper Lig'de düşme hattı ve Avrupa yarışında büyük heyecan! Küme düşen diğer takımlar belli olacak mı?

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Canlı: Süper Lig'de düşme hattı ve Avrupa yarışında büyük heyecan! Küme düşen diğer takımlar belli olacak mı?

Süper Lig'in 40. haftasında tüm maçlar aynı anda başlıyor. Küme düşme hattını ve Avrupa yarışını yakından ilgilendiren maçların canlı skorlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 40. haftasında heyecan, saat 20.30'da başlayacak 8 maçla devam edecek. Küme düşme hattını ve UEFA Avrupa Ligi yarışını yakından ilgilendiren mücadeleler, tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

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İşte Süper Lig'de başlayan tüm maçların canlı skorları;

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Trabzonspor 1 - 0 Antalyaspor

Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK

Hatayspor 0 - 0 Denizlispor

Fatih Karagümrük 2 - 0 Gençlerbirliği

Göztepe 0 - 0 Konyaspor

Çaykur Rizespor 0 - 2 Yeni Malatyaspor

Erzurumspor 0 - 0 Kasımpaşa

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CANLI PUAN DURUMU

 Antalyaspor: 43

Başakşehir: 44

Yeni Malatyaspor: 44

Kasımpaşa: 40

Kayserispor: 40

Ankaragücü: 41

Erzurumspor: 38

Gençlerbirliği: 35

Denizlispor: 29

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