Canlı: Süper Lig'de düşme hattı ve Avrupa yarışında büyük heyecan! Küme düşen diğer takımlar belli olacak mı?
Süper Lig'in 40. haftasında tüm maçlar aynı anda başlıyor. Küme düşme hattını ve Avrupa yarışını yakından ilgilendiren maçların canlı skorlarını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 40. haftasında heyecan, saat 20.30'da başlayacak 8 maçla devam edecek. Küme düşme hattını ve UEFA Avrupa Ligi yarışını yakından ilgilendiren mücadeleler, tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
İşte Süper Lig'de başlayan tüm maçların canlı skorları;
Sivasspor 0 - 0 Başakşehir
Trabzonspor 1 - 0 Antalyaspor
Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK
Hatayspor 0 - 0 Denizlispor
Fatih Karagümrük 2 - 0 Gençlerbirliği
Göztepe 0 - 0 Konyaspor
Çaykur Rizespor 0 - 2 Yeni Malatyaspor
Erzurumspor 0 - 0 Kasımpaşa
CANLI PUAN DURUMU
Antalyaspor: 43
Başakşehir: 44
Yeni Malatyaspor: 44
Kasımpaşa: 40
Kayserispor: 40
Ankaragücü: 41
Erzurumspor: 38
Gençlerbirliği: 35
Denizlispor: 29