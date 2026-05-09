Canlı | Süper Lig'de düşme hattı alev alev! Tüm maçlar aynı anda...

#Süper Lig#Trendyol 1. Lig#Son Dakika
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 20:00

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 karşılaşma aynı anda başladı. Küme düşme hattı alev alırken saat 20.00'de başlayan maçları Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de son viraja girilirken ligde kalma savaşı son haftalara kaldı. 33. haftada gözler şampiyonluk yarışının yanı sıra düşme hattındaki kritik karşılaşmalarda. 

İkinci yarılar oynanıyor... 

GENÇLERBİRLİĞİ 3-2 KASIMPAŞA

GOL! 1' Benedyzcak, 12' Benedyzcak, 42' Traore, 45+4' Goutas, 70' Tongya

İlk 11'ler; 
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdürrahim, Bashiru, Traore, Oğulcan, Franco, Metehan, Koita,
Kasımpaşa: Andreas, Kamil Ahmet, Becao, Adem, Frimpong, Andri, Kerem, İrfan Can, Diabate, Mortadha, Benek

KOCAELİSPOR 0-0 KARAGÜMRÜK

İlk 11'ler;
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Susoho, Show, Boende, Agyei, Can Keleş, Serdar Dursun
Fatih Karagümrük: Furkan, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Berkay, Babicka, Tiago.

EYÜPSPOR 3-0 RİZESPOR

GOL! 18' Umut Bozok, 29' Metehan, 45' Calegari

İlk 11'ler;
Eyüpspor: Jankat, Claro, Umut Meraş, Calegari, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Denis Radu, Metehan, Umut
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe

ALANYASPOR 3-1 KAYSERİSPOR

GOL! 8' Elia Meschack, 13' Benes, 40' Hadergjonaj (Pen.), 61' İbrahim Kaya

İlk 11'ler;
Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Fatih, Viana, Enes, Aliti, Makouta, Janvier, Elia, İbrahim, Ui-jo Hwang.
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Semih, Katongo, Carole, Dorukhan, Bennasser, Benes, Furkan, Cardoso, Tuci.

GALATASARAY 2-2 ANTALYASPOR

GOL! 45+3' Soner Dikmen, 56' Lemina, 62 Soner Dikmen, 66' Osimhen (Pen.)

İlk 11'ler;
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Abdülkerim, Doğukan, Soner, Ballet

 

