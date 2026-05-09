Canlı | Süper Lig'de düşme hattı alev alev! Tüm maçlar aynı anda...

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de son viraja girilirken ligde kalma savaşı son haftalara kaldı. 33. haftada gözler şampiyonluk yarışının yanı sıra düşme hattındaki kritik karşılaşmalarda.
İkinci yarılar oynanıyor...
GENÇLERBİRLİĞİ 3-2 KASIMPAŞA
GOL! 1' Benedyzcak, 12' Benedyzcak, 42' Traore, 45+4' Goutas, 70' Tongya
İlk 11'ler;
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdürrahim, Bashiru, Traore, Oğulcan, Franco, Metehan, Koita,
Kasımpaşa: Andreas, Kamil Ahmet, Becao, Adem, Frimpong, Andri, Kerem, İrfan Can, Diabate, Mortadha, Benek
KOCAELİSPOR 0-0 KARAGÜMRÜK
İlk 11'ler;
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Susoho, Show, Boende, Agyei, Can Keleş, Serdar Dursun
Fatih Karagümrük: Furkan, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Berkay, Babicka, Tiago.
EYÜPSPOR 3-0 RİZESPOR
GOL! 18' Umut Bozok, 29' Metehan, 45' Calegari
İlk 11'ler;
Eyüpspor: Jankat, Claro, Umut Meraş, Calegari, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Denis Radu, Metehan, Umut
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe
ALANYASPOR 3-1 KAYSERİSPOR
GOL! 8' Elia Meschack, 13' Benes, 40' Hadergjonaj (Pen.), 61' İbrahim Kaya
İlk 11'ler;
Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Fatih, Viana, Enes, Aliti, Makouta, Janvier, Elia, İbrahim, Ui-jo Hwang.
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Semih, Katongo, Carole, Dorukhan, Bennasser, Benes, Furkan, Cardoso, Tuci.
GALATASARAY 2-2 ANTALYASPOR
GOL! 45+3' Soner Dikmen, 56' Lemina, 62 Soner Dikmen, 66' Osimhen (Pen.)
İlk 11'ler;
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Abdülkerim, Doğukan, Soner, Ballet