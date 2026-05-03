Canlı | Süper Lig'de düşme hattı alev alev! Aynı anda 4 maç...

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Küme düşme hattını direkt olarak ilgilendiren maçlar saat 20.00'de başladı.

ANTALYASPOR-ALANYASPOR

Antalyaspor ve Alanyaspor, Akdeniz derbisinde karşı karşıya geliyor. İki ekip de ligin alt basamaklarında yer alıyor ve çıkacakları müsabaka kritik öneme sahip. Hem Antalyaspor hem de Alanyaspor ligde kalmak için sahadan kazanarak ayrılmak istiyor

İlk 11'ler;

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Ceesay, Ballet, Soner, Safuri, Doğukan, Van de Streek

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Maestro, Makouta, Meschak, Ui-jo, Güven

KARAGÜMRÜK-GENÇLERBİRLİĞİ

Fatih Karagümrük, düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. İstanbul ekibi Ankara'da galip gelememesi durumunda rakiplerinin puanına bakmaksızın küme düşecek.

İlk 11'ler;

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Berkay, Kranevitter, Traore, Barış, Babicka, Tiago.

Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Samed, Ousmane, Franco, Traore, Metehan, Koita.

KASIMPAŞA-KOCAELİSPOR

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa, Kocaelispor’u konuk edecek. Geride kalan 31 haftada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 31 puanla 13. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise ligde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 36 puanla 11. basamakta bulunuyor.

İlk 11'ler;

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Adem, Kamil Ahmet, Cafu, Kerem, İrfan, Diabate, Mortadha, Benedyczak



Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Susoho, Haidara, Keita, Show, Boende, Agyei, Can Keleş, Serdar Dursun.

KAYSERİSPOR-EYÜPSPOR

Diğer maçta ise Kayserispor, evinde Eyüpspor'u ağırlıyor.

İlk 11'ler;

Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Dorukhan, Benes, Cardoso, Makaraov, Chalov, Onugkha.

Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Taşkın, Legowski, Raux Yao, Radu, Metehan, Umut Bozok.