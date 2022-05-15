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Canlı: Süper Lig'de 4 maç aynı anda oynanıyor

#Spor Toto Süper Lig#Futbol#Başakşehir
Canlı: Süper Ligde 4 maç aynı anda oynanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 4 maç aynı anda oynanıyor. Konyaspor, Başakşehir, Alanyaspor ve Antalyaspor, Avrupa kupaları için mücadele veriyor. Mücadelelerin önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'de ilk 4 takım arasında girmeye çalışan İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor, 37. hafta maçlarında 3 puan için sahada.

MAÇLARDA İKİNCİ DEVRE OYNANIYOR

Konyaspor 3-1 Hatayspor

Goller: 6' Bytyqi, 16' El Kaabi (P), 73' Michalak, 87' Ahmet Hasan

Giresunspor 1-1 Başakşehir 

Goller: 45+2' Okaka, 72' Perez

Alanyaspor 1-0 Gaziantep FK

Gol: 59' Diedhiou

Kasımpaşa 1-4 Antalyaspor

Goller: 19' Fredy, 39' Umut Bozok, 47' Pereira, 53' Wright, 70' Florent (KK)

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#Spor Toto Süper Lig#Futbol#Başakşehir

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