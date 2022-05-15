Canlı: Süper Lig'de 4 maç aynı anda oynanıyor

Süper Lig'de ilk 4 takım arasında girmeye çalışan İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor, 37. hafta maçlarında 3 puan için sahada.
MAÇLARDA İKİNCİ DEVRE OYNANIYOR
Konyaspor 3-1 Hatayspor
Goller: 6' Bytyqi, 16' El Kaabi (P), 73' Michalak, 87' Ahmet Hasan
Giresunspor 1-1 Başakşehir
Goller: 45+2' Okaka, 72' Perez
Alanyaspor 1-0 Gaziantep FK
Gol: 59' Diedhiou
Kasımpaşa 1-4 Antalyaspor
Goller: 19' Fredy, 39' Umut Bozok, 47' Pereira, 53' Wright, 70' Florent (KK)