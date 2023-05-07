Spor Toto 1. Lig'de play-off hattı alev aldı! İşte toplu sonuçlar

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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı, aynı saatte başlayan maçlarla devam etti. Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci takımın, play-off yolcularının ve küme düşecek iki ekibin belirlenmesinde büyük rol oynayan karşılaşmalar sona erdi.

Rizespor, Sakaryaspor ve Bodrumspor'un kazandığı haftada lider Samsunspor'un ardından 66 puanlı Rizespor ikinci, 62 puanlı Sakaryaspor üçüncü, 61 puanlı Pendikspor dördüncü, 59 puanlı Eyüpspor beşinci ve 58 puanlı Bodrumspor altıncı sırada yer aldı.

Düşme hattında ise Adanaspor ve Denizlispor yer aldı.

Maç sonuçları şu şekilde:

Erzurumspor FK 0-1 Gençlerbirliği

Bandırmaspor 2-1 Boluspor

Bodrumspor 1-0 Altınordu

Sakaryaspor 3-2 Pendikspor

Manisa FK 1-1 Göztepe

Rizespor 4-2 Tuzlaspor

Altay 3-0 Denizlispor