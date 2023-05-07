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Spor Toto 1. Lig'de play-off hattı alev aldı! İşte toplu sonuçlar

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#Spor Toto 1. Lig#1. Lig#1. Lig Canlı Skor
Spor Toto 1. Ligde play-off hattı alev aldı İşte toplu sonuçlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 15:51

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta sona ererken play-off hattını yakından ilgilendiren maçlarda Rizespor, Sakaryaspor ve Bodrumspor kazandı.

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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı, aynı saatte başlayan maçlarla devam etti. Samsunspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci takımın, play-off yolcularının ve küme düşecek iki ekibin belirlenmesinde büyük rol oynayan karşılaşmalar sona erdi.

Rizespor, Sakaryaspor ve Bodrumspor'un kazandığı haftada lider Samsunspor'un ardından 66 puanlı Rizespor ikinci, 62 puanlı Sakaryaspor üçüncü, 61 puanlı Pendikspor dördüncü, 59 puanlı Eyüpspor beşinci ve 58 puanlı Bodrumspor altıncı sırada yer aldı.

Düşme hattında ise Adanaspor ve Denizlispor yer aldı.

Maç sonuçları şu şekilde:

Erzurumspor FK 0-1 Gençlerbirliği
Bandırmaspor 2-1 Boluspor
Bodrumspor 1-0 Altınordu
Sakaryaspor 3-2 Pendikspor
Manisa FK 1-1 Göztepe
Rizespor 4-2 Tuzlaspor
Altay 3-0 Denizlispor

 

 

 

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#Spor Toto 1. Lig#1. Lig#1. Lig Canlı Skor

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