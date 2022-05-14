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Canlı | Spor Toto 1. Lig'de büyük heyecan! 9 maç aynı anda başladı...

#Spor Toto 1. Lig#Play-Off#Canlı Anlatım
Canlı | Spor Toto 1. Ligde büyük heyecan 9 maç aynı anda başladı...

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçları büyük heyecana sahne oluyor. Play-off ve küme düşme hattında birbirinden kritik olan maçların tamamı aynı saatte başladı Spor Toto 1. Lig'de aynı anda başlayan 9 maçın canlı skor takibini haberimizden anbean yapabilirsiniz...

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Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçları bugün oynanıyor. Küme düşme ve play-off hattını yakından ilgilendiren maçların tamamlanmasıyla hem küme düşen hem de play-off'a kalan takımların tamamı belli olabilir.

Ligde Ankaragücü ve Ümraniyespor, ilk 2 sırada yer almayı garantileyerek gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandı. Alt sıralarda ise küme düşmesi kesinleşen tek takım Balıkesirspor oldu.

Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor play-off oynamaya hak kazanırken, Eyüpspor, Tuzlaspor, Samsunspor, Denizlispor ve Keçiörengücü'nden birisi de play-off'a katılan son takım olacak. Balıkesirspor'un veda ettiği ligde düşme hattındaki 38 puanlı NasaDoge Menemenspor ile 41'er puana sahip Kocaelispor ve Bursaspor, bugünkü müsabakalarını kaybetmeleri ve düşme hattının üzerindeki Altınordu ve Beypiliç Boluspor'un alacağı sonuçlara göre son hafta öncesinde ligden düşebilir.

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Saat 16.00'da başlayan maçlar TRT Spor ve beIN SPORTS'tan yayınlanıyor. TRT Spor, aynı anda başlayan 9 karşılaşma için konferans yayın yapıyor.

İlk yarılar sona erdi

İşte maçların canlı skorları;

Altınordu 0-1 Balıkesirspor
BB Erzurumspor 2-0 Keçiörengücü
Bandırmaspor 2-2 Bursaspor
Eyüpspor 2-0 Kocaelispor
Ankaragücü 0-1 Boluspor
Manisa FK 2-1 Tuzlaspor
Menemenspor 0-0 Gençlerbirliği
Samsunspor 0-0 İstanbulspor
Ümraniyespor 0-0 Denizlispor

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TFF 1. Lig'de puan durumu

Canlı | Spor Toto 1. Ligde büyük heyecan 9 maç aynı anda başladı...

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#Spor Toto 1. Lig#Play-Off#Canlı Anlatım

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