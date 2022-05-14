Canlı | Spor Toto 1. Lig'de büyük heyecan! 9 maç aynı anda başladı...

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçları bugün oynanıyor. Küme düşme ve play-off hattını yakından ilgilendiren maçların tamamlanmasıyla hem küme düşen hem de play-off'a kalan takımların tamamı belli olabilir.

Ligde Ankaragücü ve Ümraniyespor, ilk 2 sırada yer almayı garantileyerek gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandı. Alt sıralarda ise küme düşmesi kesinleşen tek takım Balıkesirspor oldu.

Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor play-off oynamaya hak kazanırken, Eyüpspor, Tuzlaspor, Samsunspor, Denizlispor ve Keçiörengücü'nden birisi de play-off'a katılan son takım olacak. Balıkesirspor'un veda ettiği ligde düşme hattındaki 38 puanlı NasaDoge Menemenspor ile 41'er puana sahip Kocaelispor ve Bursaspor, bugünkü müsabakalarını kaybetmeleri ve düşme hattının üzerindeki Altınordu ve Beypiliç Boluspor'un alacağı sonuçlara göre son hafta öncesinde ligden düşebilir.

Haberin Devamı

Saat 16.00'da başlayan maçlar TRT Spor ve beIN SPORTS'tan yayınlanıyor. TRT Spor, aynı anda başlayan 9 karşılaşma için konferans yayın yapıyor.

İlk yarılar sona erdi

İşte maçların canlı skorları;

Altınordu 0-1 Balıkesirspor

BB Erzurumspor 2-0 Keçiörengücü

Bandırmaspor 2-2 Bursaspor

Eyüpspor 2-0 Kocaelispor

Ankaragücü 0-1 Boluspor

Manisa FK 2-1 Tuzlaspor

Menemenspor 0-0 Gençlerbirliği

Samsunspor 0-0 İstanbulspor

Ümraniyespor 0-0 Denizlispor

SAYFA GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TFF 1. Lig'de puan durumu