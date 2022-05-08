Canlı: Spor Toto 1. Lig'de büyük heyecan! 9 maç aynı anda başladı...

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı, aynı saatte başlayan 9 maçta yaşanıyor. Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilediği 1. Lig'de play-off ve ligde kalma mücadelesi ise devam ediyor.
Saat 16:00'da başlayan maçların skorlarını canlı takip ediyoruz
Kocaelispor 0-0 Altınordu
Bursaspor 1-1 Ümraniyespor
Tuzlaspor 2-0 Eyüpspor
İstanbulspor 1-0 Adanaspor
Boluspor 1-1 Samsunspor
Keçiörengücü 1-1 Manisa FK
Denizlispor 1-1 Menemenspor
Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor
Balıkesirspor 1-3 Bandırmaspor
1. Lig maçları hangi kanalda?
Kocaelispor - Altınordu maçı beIN SPORTS 4 ve TRT Türk'ten yayınlanıyor. Denizlispor - Menemenspor maçı beIN SPORTS Max 1'den, Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ise beIN SPORTS Max 2'den canlı yayınlanıyor. Öte yandan bütün maçlar TRT Spor konferans yayınında ve beIN Connect'te.
Spor Toto 1. Lig'de 36. haftaya girilirken puan durumu şu şekilde
(3-4-5-6 play-offa kalacak, son 4 takım ligden düşecek)