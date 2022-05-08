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Canlı: Spor Toto 1. Lig'de büyük heyecan! 9 maç aynı anda başladı...

#Spor Toto 1. Lig#1. Lig#1. Lig Canlı
Canlı: Spor Toto 1. Ligde büyük heyecan 9 maç aynı anda başladı...

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. 9 maç aynı anda başladı. Maçların skorları özellikle düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı, aynı saatte başlayan 9 maçta yaşanıyor. Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilediği 1. Lig'de play-off ve ligde kalma mücadelesi ise devam ediyor.

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Saat 16:00'da başlayan maçların skorlarını canlı takip ediyoruz

Kocaelispor 0-0 Altınordu 
Bursaspor 1-1 Ümraniyespor
Tuzlaspor 2-0 Eyüpspor
İstanbulspor 1-0 Adanaspor
Boluspor 1-1 Samsunspor
Keçiörengücü 1-1 Manisa FK
Denizlispor 1-1 Menemenspor
Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor
Balıkesirspor 1-3 Bandırmaspor

1. Lig maçları hangi kanalda?

Kocaelispor - Altınordu maçı beIN SPORTS 4  ve TRT Türk'ten yayınlanıyor. Denizlispor - Menemenspor maçı beIN SPORTS Max 1'den, Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ise beIN SPORTS Max 2'den canlı yayınlanıyor. Öte yandan bütün maçlar TRT Spor konferans yayınında ve beIN Connect'te.

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Spor Toto 1. Lig'de 36. haftaya girilirken puan durumu şu şekilde

(3-4-5-6 play-offa kalacak, son 4 takım ligden düşecek)

Canlı: Spor Toto 1. Ligde büyük heyecan 9 maç aynı anda başladı...

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#Spor Toto 1. Lig#1. Lig#1. Lig Canlı

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