Canlı: Spor Toto 1. Lig'de büyük heyecan! 9 maç aynı anda başladı...

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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı, aynı saatte başlayan 9 maçta yaşanıyor. Ankaragücü ve Ümraniyespor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilediği 1. Lig'de play-off ve ligde kalma mücadelesi ise devam ediyor.

Saat 16:00'da başlayan maçların skorlarını canlı takip ediyoruz

Kocaelispor 0-0 Altınordu

Bursaspor 1-1 Ümraniyespor

Tuzlaspor 2-0 Eyüpspor

İstanbulspor 1-0 Adanaspor

Boluspor 1-1 Samsunspor

Keçiörengücü 1-1 Manisa FK

Denizlispor 1-1 Menemenspor

Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor

Balıkesirspor 1-3 Bandırmaspor

1. Lig maçları hangi kanalda?

Kocaelispor - Altınordu maçı beIN SPORTS 4 ve TRT Türk'ten yayınlanıyor. Denizlispor - Menemenspor maçı beIN SPORTS Max 1'den, Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ise beIN SPORTS Max 2'den canlı yayınlanıyor. Öte yandan bütün maçlar TRT Spor konferans yayınında ve beIN Connect'te.

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Spor Toto 1. Lig'de 36. haftaya girilirken puan durumu şu şekilde

(3-4-5-6 play-offa kalacak, son 4 takım ligden düşecek)