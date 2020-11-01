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GeriFutbol Canlı | Spezia-Juventus (Merih Demiral ilk 11'de)
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Haber Giriş: 01.11.2020 - 16:53 | Son Güncelleme:

Canlı | Spezia-Juventus (Merih Demiral ilk 11'de)

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Canlı | Spezia-Juventus (Merih Demiral ilk 11'de)
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Juventus, Serie A'da 5. maçında Spezia'ya konuk oluyor. Merih Demiral'ın 11'de başladığı bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Serie A'da Spezia ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Torino ekibinde Merih Demiral maça 11'de başladı.

İlk yarı bitti

Spezia: 1

Juventus: 1

Goller: 14' Morata, 32 Pobega

İLK 11'LER

Spezia: Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Poberga; Verde, N'Zola, Farias

Juventus: Buffon; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Dybala

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