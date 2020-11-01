Canlı | Spezia-Juventus (Merih Demiral ilk 11'de)
Juventus, Serie A'da 5. maçında Spezia'ya konuk oluyor. Merih Demiral'ın 11'de başladığı bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Serie A'da Spezia ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Torino ekibinde Merih Demiral maça 11'de başladı.
İlk yarı bitti
Spezia: 1
Juventus: 1
Goller: 14' Morata, 32 Pobega
İLK 11'LER
Spezia: Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Poberga; Verde, N'Zola, Farias
Juventus: Buffon; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Dybala
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle