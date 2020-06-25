Canlı | Southampton Arsenal

Arsenal, Premier Lig'de 31. hafta maçında Southampton ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Southampton: McCarthy; Valery, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg; Obafemi, Redmond, Ings.

Arsenal: Martinez; Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney; Ceballos, Xhaka, Saka; Pepe, Nketiah, Aubameyang

Mesut Özil kadroda yer almasına karşın ilk 11'de şans bulamadı.

Premier Lig tarihinde Southampton filelerini Arsenal'den daha fazla havalandıran tek takım Manchester United. Arsenal bu sezon salı günü çıktığı iki Premier Lig maçında da güney sahilinde yer alan rakipleriyle karşılaştı ve galibiyet alamadı.

Bu sezon Premier Lig'de en fazla iç saha maçı kaybeden takım olan Southampton, lig tarihinde sadece 1993/94'te daha fazla yenilgi almıştı. 2020 yılında aldığı beş galibiyetin dördünde kalesini gole kapatan Southampton, aynı süreçteki beş mağlubiyetinin dördünde ise en az iki gol yedi. Deplasmanda oynadığı son iki resmi maçı kaybeden Arsenal, daha önceki 11 karşılaşmada mağlup olmamıştı.

Mikel Arteta yönetiminde çıktığı 12 maçta skor avantajını yakaladıktan sonra 10 puan kaybeden Arsenal, aynı puanı daha önceki 36 karşılaşmada bırakmıştı. Southampton forveti Danny Ings, Premier Lig'de Arsenal ile oynadığı son iki maçta üç gol attı. İngiliz forvet, lig kariyerinde sadece Aston Villa ve Everton filelerini daha fazla havalandırdı.

Premier Lig kariyerinde 49 golü bulunan Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang, 50 lig golüne en kısa sürede ulaşan altıncı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

Southampton Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Southampton Arsenal maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.