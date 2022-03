CANLI | Son Dakika: Galatasaray'da tarihi gün! Burak Elmas ve yönetimi için ibra oylaması... Eşref Hamamcıoğlu'ndan Fatih Terim sözleri...

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü’nde tarihin en önemli mali genel kurul toplantılarından biri yapılıyor.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi’nde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilen toplantıda 4 farklı ibra oylaması gerçekleştirilecek. İlk olarak genel kurul divanının oluşturulduğu toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından 2021 yılının ilk 5 ayında görevde olan eski başkan merhum Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu için ibra oylamasına yapılacak.

Camia bu toplantıya kilitlendi

Ardından mevcut başkan Burak Elmas yönetiminin Aralık 2021’in sonuna dek olan çalışmaları mali ve idari yönden ibra oylamasına sunulacak. Başkan Burak Elmas, toplantının açılış konuşmasını, Mustafa Cengiz’in hayatını kaybetmesi nedeniyle dönemin 2. başkanı Abdurrahim Albayrak'a bıraktı. Tüm Galatasaray camiasının kilitlendiği mali genel kurulda Elmas ve yönetimi ibra edilirse göreve devam edecek, aksi takdirde seçim kararı alacak.

Haberin Devamı

Terim, Mali Genel Kurul'a katılmadı

Bir süredir ABD’nin Miami kentindeki kızının yanında olan Galatasaray’ın eski teknik direktörü ve divan kurulu üyesi Fatih Terim, bu toplantıya katılmadı. Terim'in hakkında ibrasızlık için çalışma yapıyor iddiaları üzerine toplantıda taraf olmamak adına bu kararı aldığı öğrenildi.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

10:01 Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek ve Ünal Aysal salona geldi.

10:05 Metin Sinan Aslan, Olağan Mali Genel Kurul'u yönetmesi için oybirliğiyle seçildi.

10:13 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, vatan uğruna hayatını kaybetmiş şehitlerimiz, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen ve hayatını kaybetmiş bütün Galatasaraylılar için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

10:22 2021 yılının ilk dönemi (Mustafa Cengiz) ve 2021 yılının ikinci dönemi (Burak Elmas) oylamalarının kapalı zarf usulünde yapılması oylandı ve kabul edildi.

Haberin Devamı

10:25 Genel kurulun naklen yayınlanmaması (GS TV dahil) yönündeki önerge genel kurula sunuldu. Kapalı oturum talebi reddedildi. Basın mensuplarının alınmadığı oturum, GS TV'den canlı yayınlanmaya devam edecek.

10:29 Otizm Yüzme Şubesi kurulması yönündeki önerge oybirliğiyle kabul edildi.

10:32 Abdurrahim Albayrak imzasıyla toplantının akredite olan basın mensuplarına açılması yönündeki önerge genel kurula sunuldu.

Yusuf Günay(lehte görüş): Genel kurullar şeffaf bir şekilde bütün kamuoyuna ve basına açık şekilde yapılmıştır. Bugün Galatasaray'ın saklayacak bir şeyi yoktur. Göğsümüzü gere gere basını buraya davet edelim. Bütün Türkiye, bu genel kurulun nasıl iyi bir ortamda işlediğini görsün.

Haberin Devamı

Burak Elmas(aleyhte görüş): Galatasaray'ın yaptığı tüm olağan genel kurullar aile içi toplantılardır. Her ne kadar biz kendi içimizde eleştirsek de hep açık olmuştur. Bu toplantı gizli toplantı değil, GS TV'den canlı yayınlanıyor, linklerinin ve fotoğraflarının dileyen basın kuruluşlarına veriliyor. Neden bu kararı aldık? Ekim ayında yaptığımız toplantının aynısını yapmak için. Her ne kadar kapalı oylama yapılacak olsa da burada açık oylamalar da yapılacak. Üyelerimizin ister istemez fişlenmesi durumu olduğu için bu kararı aldık. Daha sonra bu üyelerimizin çeşitli mecralarda fişlenmemesi adına bu kararı aldık.

Haberin Devamı

10:40: Genel kurulun basın mensuplarına açılması yönündeki önerge reddedildi.

BURAK ELMAS: SÖZÜ BİR ÖNCEKİ YÖNETİME VERİYORUM

Bugün Galatasaraylılar iki dönem için kararlarını verecekler. Ben bir önceki döneme söz vermek istiyorum açılış konuşması için. Ondan sonra ben de kendi dönemimizle ilgili konuşacağım.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: BUGÜN BURADAN EL ELE AYRILALIM

Bugün zor ve güzel bir gün olacak inşallah. Burak başkanıma da başarılar diliyorum. Basını dışlamamalıyız, yarın sponsorluk anlaşmalarımız da olacak ve o zaman basına ihtiyacımız olacak. Kar kış demeden bizi takip eden basınımız için keşke başka bir karar alınsaydı ama buna saygı duyuyorum.

Merhum Mustafa Cengiz başkanımı rahmetle anıyorum. Selahattin Beyazıt ve kendisiyle çalışmaktan gurur duyduğum Duygu Yarsuvat başkanımı rahmetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ben bu kongrenin birleştirici olmasını, buradan el ele ayrılmamızı ziliyorum. Kırgınlıkların bitmesini diliyorum. Buradan gruplar halinde ayrı şekilde gitmeyelim. Türkiye'ye örnek bir kongre olsun. Bunun için herkese çok büyük görev düşüyor.

Haberin Devamı

"BOYNUMUZ KILDAN İNCEDİR"

Yönetim dönemimizde gece-gündüz çok çalıştık. Rahmetli başkanımız beyin ameliyatından çıkıp gözlerini açtığında bana 'Abdurrahim bankaları ne yaptın?' dedi bana. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu kürsüden sizlere söz vermiştim. 'Ada namus sözümüzdür, her ne olursa olsun halledeğiz' demiştim. Bu zafer Burak Elmas başkanımızın dönemine nasip oldu. Onlarında emekleri var ama yönetimden ayrılınca da gerekli yerlerde konuşmaları yaptım. Küçükçekmece arazisindeki sorunu çözüp orayı Galatsaray'a kazandırdık. Yine Mustafa Cengiz döneminde dünyanın en büyük çatı enerji işini yaptık. Bunun önderliğini Galatasaray yönetiminde Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay kardeşim yapmıştır. Ona da teşekkür ediyorum. Mağazacılıkta Kaan kardeşim gerçekten harika işler yaptı. Artık eskisi gibi mağazacılıktan bir şey kaçıramazsınız, keyfine de kimseye indirim yapamazsınız. Biraz sonra gerekli sunumlar yapılacak. Bu yaptıklarımızın gururunu ve huzurunu yaşıyoruz. 3,5 yıl içerisinde hatalarımız muhakkak vardır, zaman zaman da eleştiri aldık hepsine saygım sonsuz. Boynumuz kıldan incedir.

"KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNİN HİKAYESİNİ ANLATSAM ŞAŞIRIRSINIZ"

Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan alışımızın hikayesini anlatsam şaşırırsınız. Beşiktaş;'la oynadıkları maçta izlemiştik. Galatasaray'a almayı kafaya koymuştuk. Erzincanlı yardımcımızı Erzincan'a yolladım. Kerem'i her hafta aradım, babasıyla konuştum. 'Asla bir demeç vermeyeceksiniz, kimseyle konuşmayacaksınız' dedim. KErem geçen sene 850 bin TL'ye oynadı. Performansını görüyorsunuz. Kendisine sakatlıksız bir kariyer diliyorum. Taylan Antalyalı'yı transferin kapanmasına dakikalar kala sadece 4 milyon TL karşılığı transfer ettik. Onun da yolu açık olsun.

Barış içerisinde geçmesini beklediğimiz bu genel kurulun Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum.

10:50 2021'in ilk dönemine ilişkin, Kaan Kancal mali sunum gerçekleştirdi.

11:22: Başkan Burak Elmas, 2021 ikinci dönemine ilişkin açıklamalar yapmak için kürsüye geldi.

BURAK ELMAS'IN 2021 İKİNCİ DÖNEMİ SÖZLERİ

Göreve geldikten sonraki ilk 6 ayımızı sizlerin teveccühlerinize sunacağız. Neler söyleyeceğime dair birçok arkadaşım tavsiyelerde bulundu. Dün akşam evde otururken kendi iç muhasebemi yaptım. Ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur? diye düşündüm. Ben sizlerin arasından çıkmış, Galatasaray'ı çok seven bir arkadaşınızım. Bu görevi sizler adına yürütüyorum. Tribünde tezahürat yaparak başlayan Galatasaray yolculuğum daha sona üye, yönetici ve sizlerin teveccühüyle başkan olarak devam ediyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren benimle çalışan insanlara ve sizlere bunun basit bir yönetim dönemi olmadığını söyledim. Kaan bey de anlattı. Bugün faiziyle beraber 2,5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta olan, bankalar tarafından bütün gelirlerinden önce vergiler düşülerek hesabına alınan bir mali durum var. Bunun yanı sıra 15 yıl gecikmiş bir kurumsallaşma hamlesi var. Sadece masrafları kısarak, daha az harcayarak düze çıkamazsınız. Her gelen yönetimin, her gelen teknik direktörün, her gelen basketbol şubesi yöneticisinin değiştirdiği yapıda Galatasaray'ın sürdürülebilir mali başarı yakalaması mümkün değil. Bunun için öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olmamız lazım.

"HALA 'CAMBAZA BAK' YAPIYORUZ"

Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde hepimizin katkısı vardır. Hepimiz dönem dönem yanlışlar yaptık. Bu birlik beraberlik adına dönemimizde elimizden gelen her şeyi yaptık. Herkese el uzattık, görüş aldık. Her eleştiriyi, sahibinin Galatasaray'ı sevdiği için yaptığını anlayarak dinledik. Geldiğimiz noktada bu birleştirme idealinin sonuç bulmadığını görüyoruz. Bir sponsor geliyor, Galatasaraylı. Gönülden bir Galatasaraylı. Sponsora gidip 'Bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle, çok destek verme bunlara' diyen üyeler var. Bunlar aramızda. Galatasaraylılar bunu bilsinler. Kulübün içindeki kontratları yalan yanlış basına aktarıp bunların konuşulmasını sağlayanlar var. Yönetimi vurmak için eleştirmeyi tercih edenler var. Birlik beraberliği sağlamamız gereken bu dönemde, belki de tarihimizin en zor döneminde, UEFA FFP kurallarının radikal şekilde değiştiği, yeni spor yasasının kulüplere ciddi disiplin uygulamalar getireceği dönemde biz hala 'cambaza bak' yapıyoruz.

"NE FLORYA HAMLESİ NE DERWALL HAMLESİ OLURDU"

Bir karar vereceksiniz bugün. Her zamanki oylamalardan farklı bir karar. Her olayı eleştirerek, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray'ı içinde bulunduğu bu durumdam çıkaramayız. Benim için Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Şu anda gördüğüm, biz bu değerlerde birleşemiyoruz daha. Bizi bir arada tutan yapışkan bu değerlerdir. Sahada sonuç 1 sene olur, 1 sene olmaz. Eski başkanlarımız başarısızlıkta mücadeleyi bıraksalar ne Florya hamlesi ne Derwall hamlesi olurdu.

"MÜCADELEM İKTİDAR MÜCADELESİ DEĞİL"

Benim mücadelem iktidar mücadelesi değil. Biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Biz çalışmak istiyoruz. Her gün içeride çıkan dedikoduyla bir arkadaşımızın eleştiriye tutulmasıyla uğraşmak istemiyoruz. Bugün herkes tartışılıyor. Ben göreve gelirken kurullarımı Galatasaray'ın tartışmayacağı isimlerden seçmek istedim. Neden? Kurulların çok önemli işlevleri var. Galatasaraylıların saygı duyduğu insanları bu kurullara rica ettim. Onlar da kabul etti ama görüyorum ki eleştiri ve yıpratma Galatasaray'ıun sembol isimlerine de yapılıyor. Her kararı, her kişiyi tartışırsak nasıl çalışacağız? Maalesef çok zor.

"GALATASARAY'I SEVDİĞİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

6 ayda ne yaptık? Biz 6 ay boyunca sabahtan akşama kadar mecbur olduğumuz için değil, Galatasaray'ı sevdiğimiz için çalışıyoruz. Eleştiriler konu bazlı olmalı. Konulara çözümler getirecek eleştiriler başımızın üstünde. Sırf bu yüzden birçok eski başkanımızla görüşüyoruz. Onların bakış açılarını anlamaya çalışıyoruz. Maalesef bizler başarıyı ve yapılan iyi işleri sahiplenmekte gösterdiğimiz hızı kötü giden işlerde uzaklaşmakta da gösteriyoruz.

"TOPLAM 30 MİLYON DOLAR İLAVE KAYNAK YARATTIK"

Biz dönemimizde birçok iş yaptık. Birçok söz verdik 3 sene için gelen bir yönetim olarak. Bunların birçoğunda harekete geçtik. Sözlerini tutmadı diye eleştiriler aldık ama ciddi işler yapıyoruz. Sezon sezon karşılaştırdığınız zaman 10 milyon dolardan fazla sponsorluk geliri getirdik. Toplam 30 milyon dolar ilave kaynak yarattık. Bugün herhangi bir finansal borçlandırma gerçekleştirmeden, kendi içimizde yarattığımız kaynaklarla bugüne kadar geldik. Tüzük çalışmamızı hızlandırdık, üyelerle paylaştık. Tüzükte bir aracıyız, karar üyelerin. Galatasaray'ın üzerinde anlaştığı, finansal yılların eşitlenmesi, denetleme kurullarının ayrı seçilmesi. Mali ve genel kurulların finansal yıllara göre değişmesini öneriye koyduk. 'Bunları getirirsen geçmez' dediler. Biz Galatasaray'ın lehine olacak şeyleri getirmeye çalıştık ama tepkiler aldık. Bunlar senelerdir konuşulan şeyler.

"ADA'YA ÇIKIP POZ VERMEDİK"

Bir diğer konu: Ada. Bu konu uzun zamandır devam eden, bizim de camia olarak hatalar yaptığımız çözülememiş bir hukuki mücadeleydi. Göreve gelirken bu konuyu doğru ve hızlı şekilde çözeceğimizi ve sonuçlandıracağımızı söyledik. Aramızda hukukçu üyelerimiz var. Herhalde 6 ay gibi kısa bir sürede ve 3 ay gibi ara sürede bir kararın istinaftan çıkmasının ne kadar zor olduğunu biliyorlardır. Ada'yı duyururken tüm paydaşlarımıza teşekkür ettik. Ada'ya çıkıp poz vermedik. Bunu Galatasraay için yaptık. Ama gördüm ki ciddi anlamda başarı paylaşma yarışı var. Biz 'Biz yaptık' demedik. Bu konuda çok çalışan isimler var. Abdurrahim Albayrak da onlardan biridir. Arkaplanda takdir beklemeden çalışan çok isimsiz arkadaşımız var. Ada konusu takdir beklemeden çözülmüştür. Bunu Galatasaray çözmüştür. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

ADA'DA HAVUZ VE RESTORAN AÇILIYOR

Ada'daki imar durumuyla ilgili çalışmalarımız var. Yazın üyelerimize havuzu ve restoranın ufak bir bölümünü kullanıma açıyoruz.

Kemerburgaz tesislerimizin önceki yönetim döneminde başlayan faaliyetlerini devam ettirdik. Eyüpsultan Belediyesi'nden projemizin onaylarını aldık. İlgili bakanlıklardan gerekli onay ve görüşleri aldık ve proje için imar ön onayımızı aldık. Bu ön onayla Milli Emlak'a başvurduk. Önümüzdeki ay başvurumuz sonuçlanacak ve tapumuzu alacağız. Ardından da yeni tesisimizin inşasına hızlı bir şekilde başlayacağız.

FLORYA PROJESİNİN SON DURUMU

Florya projesi... Bununla çok uğraştık, eski başkanlarımızdan fikirler aldık. Dursun Özbek başkanımla Emlak Konut'u ziyarete gittik. İlk anlaşılan ve sonradan iptal edilen projede bizim bir alanımız var, iki katı da hazine arazisi var. Biz uzun zamandır bu araziyi satın alarak bütün arazide yeni bir proje geliştirip, gelecek geliri de bankalardaki borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Geçen hafta Emlak Konut ile bu arazinin alınması için el sıkıştık. Yapılandırma anlaşması yaptığımız bankalarla da konuştuk. Kemerburgaz'a taşınıp, Florya'dan gelecek gelirle tüm banka borçlarımızı kapatmayı ümit ediyoruz. Mutluluk verici bir gelişme oldu bu.

MECİDİYEKÖY BİNASI GSB'YE YURT OLUYOR

Mecidiyeköy binamızla da ilgili haber vermek istiyorum. Kiralanır hale gelmesi için içinde yatırım yapılması gereken ve hala boş duran binamız için uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. İçindeki inşaatı 5 ay içinde bitireceğimiz ve kiralama şekliyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yurt olarak vereceğimiz bir anlaşma yaptık. Bunun da onayını ilerleyen zamanda sizlere sunacağız.

"YAŞASIN GALATASARAY"

Bugün çıkacak karar sonrasında kimseye kırılmayacağımızı, kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi söylemiştik. Bu genel kurulun gerilmesinin, kavgalı geçmesinin peşinde koşan insanlar var. Buna izin vermeyelim. Buradan birlikte çıkalım. Galatasaray'ı huzurlu yarınlara birlikte taşıyalım. Fikri hür, vicdanı hür Galatasaray'ı herkese gösterelim. Yaşasın Galatasaray!

11:49 Bikem Kanık, 2021 yılı ikinci dönemine ait mali sunum gerçekleştirdi.

GALATASARAY'IN TRANSFER TABLOSU PAYLAŞILDI

13:10 Oturuma öğle yemeği için ara verildi. Ara sonrası konuşmalarla genel kurul devam edecek.

13:40 Söz almak isteyen üyelerin genel kurula konuşmaları başladı. 125'ten fazla üyenin konuşmak için isim yazdırdığı açıklandı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

14:50 19 Haziran seçimlerinde ben ve arkadaşlarım da adaydık. Son derece çekişmeli geçen yarışmada 40 oy farkla genel kurul Burak Elmas ve ekibinin kulübümüzü yönetmesine karar verdi. Aynı gün ben ve arkadaşlarım, yazılı ve görsel basına konuşmama kararı aldım. Bunun sebebi seçöilmiş yönetimimize gerekli zamanı tanımak, talep edildiğinde destek için beklemede kalmak, Galatasaray'ın iç problemlerini kamuoyuna açık mecralar yerine genel kurullarda tartışmak için böyle bir karar aldım.

Son günlerde sosyal medyada genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğim yönünde paylaşımlar oldu. Tutanaklarda mevcuttur, benim böyle bir beyanatım olmamıştır. Kendime göre bir görüşüm var ama bunu kamuoyuyla paylaşmadım.

19 Haziran akşamı, Ali Sami Yen'in koltuğuna oturacak olan başkanımızın kolunu havaya kaldırdım. İsteğim de o kolun havada kalmasıdır.

"GEMİNİN SU ALDIĞINI HERKES BİLİYOR"

Geminin su aldığını herkes biliyor. Konuşmacılar verilen ve tutulmayan sözlerle ilgili gereken şeyleri söyleyeceklerdir. Tutarlılık, samimiyet, şeffaflık, gerçekçilik, kurumsal hafıza, kriz yönetimi en temel eksikliklerdir. Başımıza ne geliyorsa bu eksiklerden geliyor. 10 ay öncesindeki seçim yarışında tüm adaylar etik değerlerden, fabrika ayarlarından bahsettiler ama görüyoruz ki yaşanmışlıklara bakmaksızın tüm adaylar vaatlerde bulundu. Bu vaatlerin sonucunu bugün görüyoruz. Son 6 yılda hiçbir genel kurula katılmamış, yaşamının büyük kısmını yurt dışında geçirmiş, cinsiyet ayrımcılığı dolu paylaşımlar yapan yönetim kurulu üyelerinden, Fenerbahçeli danışmanlardan umut olmayacağını bugün gelinen noktada görüyoruz.

Adayların amacı seçimi kazanmak değil, hazırlıklı olmaktır. Seçimi araç değil de amaç olarak görürseniz bugünkü durumu yaşarsınız. Kulüpler ne zaman böyle ortamlara girseler bazı seçim bezirganları paralarıyla Ali Sami Yen'in koltuğunu alabileceklerini düşünüp harekete geçiyorlar. Bunlara izin verilmemesini diliyorum.

"FATİH TERİM'LE YOLLARIN AYRILMASI ŞEKİL VE ZAMAN OLARAK DOĞRU OLMAMIŞTIR"

Son derece kötü yazılmış bildiriler, hazırlıksız düzenlenen basın toplantıları kulübümüzün marka değerine zarar vermektedir. Seçilmişler ile danışılanlar arasındaki krizler kulübümüzün yönetimine zarar vermektedir. 'Kibir değil tevazu kazandı' paylaşımı yapan yönetim kurulu üyesi, gemiyi ilk terk eden üye olmuştur.

Her ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmayı hedefliyorsanız samimi ve omurgalı duruş gösteremezsiniz. Seçim dönemi bazı odaklara tavizler veriyorsanız, duruşunuzu koruyamazsınız. Bazı desnek ve odaklarla poz vermek kulüp değerlerine zarar vermektedir.

Sayın Elmas ve ekibine seçim dönemi büyük destek veren eski teknik direktörümüzün şekil ve zaman olarak kulüple ilişkisinin kesilmesi hiç doğru olmamıştır.

"YÖNETİM OLUMLU SİNYALLER VERMEMEKTEDİR"

Rahmetli Mustafa Cengiz'in denetleme kuruluna teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar verdikleri en doğru rapordur. Başkanımızın 'Ben ailenin ferdiyim, aile içinde yalan olmaz' düsturunu hepimizin benimsemesi gerektiğini düşünüyorum. Seçimi kazanmak için kurduğunuz ekiple kulübü yönetmeniz çok zordur. Bugün bunun ceremesini çekiyoruz hepimiz. İlk defa kötü bir sezon geçirmiyor takımımız. Gelir geçer bu dönemler. Ama bu yönetim olumlu sinyaller vermemektedir. Burak Elmas ve arkadaşları Galatasaray'ın yükünü kaldıramamıştır ve hafif kalmışlardır. Bir güven erozyonu vardır.

Kamuda karar vericiler nezdindeki tesfirimiz son derece zayıftır. 3. şahıslara karşı Galatasaray birlikti. Çok değerli ağabeylerimiz vardı. Egolarımızı bırakıp Galatasaray'ın değerleri için birleşmemiş lazım. Fikir ayrılıkları olabilir ama bunları aynı potada eriterek dışarı karşı güçlü olabilmemiz lazım. İçeride birlik ve güçlü olabilmeliyiz.

"İBRA KONUSU MAGAZİNEL MALZEME YAPILDI"

Bugün bize gerekli olan popülist söylemlerden, gerçekçi olmayan vaatlerden vazgeçeren acı reçeteyi kullanmaya hazır olmamız lazım. Bugün bunlarla yüz yüzeyiz maalesef. Eskiden genel kurullarımız rövanşist zihniyette olmazdı. İbra edip etmemek hiç konuşulmazdı. Acaba amacımız artık Galatasaray'ı ileri taşımak mı olsa? İbra konusu magazin malzemesi oldu artık. Buna izin vermemeliyiz.

Bugün sorgulanması gereken yönetimin başarılı olup olmaması değil, seçimi kazanmak için verilen vaatlerin ne kadar gerçekleştirildiği olmalıdır. Bugün gerçekçi olup bu durumun bilincinde olmalıyız. Eğer bunları yapamadıysanız çıkıp samimiyetle açıklamalısınız. 100 günlük icraatin içinden programıyla genel kurulu yanıltmaya çalışıyorsanız asıl siz yanılıyorsunuz. Bugün çok karamsar bir tabloyla karşı karşıya olmamıza rağmen enseyi karartmamalıyız. Aklı selim ile kendi vicdanımızın sesiyle oylamada kişisel kararımızı beyan etmeliyiz. İbra konusu pazarlık malzemesi olursa başkanlıık makamı yıpranır. Bunu yapmaya başkan dahil kimsenin hakkı yoktur.

Artık yaşananlardan ders alan bir genel kurul zorunludur. Galatasaray sahipsiz ve çaresiz değildir. Yeter ki birlik olup Galatasaray'ı savunalım. Umarım bu genel kurul aklı selim içinde sonuçlanacak ve sabah girdiğimiz gibi hep beraber bu salondan ayrılacağız.

16:00 Katılımcı sayısı 16:00 itibarıyla 2 bin 85 olarak açıklandı.