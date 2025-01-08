Canlı Skor: Kırklarelispor Bodrum FK maçı

Güncelleme Tarihi:
Kırklarelispor ile teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Sipay Bodrum FK, Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.
CANLI SKOR
Kırklarelispor 2-3 Bodrum FK
GOL: 6', 19' Okan Derici - 31', 33' Oğulcan Başol, 37' Gökdeniz Bayrakdar
KIRKLARELİSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kırklarelispor Bodrumspor karşılaşması bugün saat 13.00'te başladı.
Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetiyor.