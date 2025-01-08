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Canlı Skor: Kırklarelispor Bodrum FK maçı

Güncelleme Tarihi:

#Kırklarelispor#Bodrum FK#Ziraat Türkiye Kupası
Canlı Skor: Kırklarelispor Bodrum FK maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 13:27

Ziraat Türkiye Kupası grup mücadeleleri devam ediyor. Kırklarelispor - Sipay Bodrum FK, D Grubu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Kırklarelispor ile teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Sipay Bodrum FK, Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

Kırklarelispor 2-3 Bodrum FK

GOL: 6', 19' Okan Derici - 31', 33' Oğulcan Başol, 37' Gökdeniz Bayrakdar

KIRKLARELİSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırklarelispor Bodrumspor karşılaşması bugün saat 13.00'te başladı.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetiyor.

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#Kırklarelispor#Bodrum FK#Ziraat Türkiye Kupası

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