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CANLI SKOR: Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı

Güncelleme Tarihi:

#FIBA Süper Kupa#Fenerbahçe Opet#Beşiktaş
CANLI SKOR: Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 16:02

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Müsabakayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz.

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FIBA Kadınlar Süper Kupa'daki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş karşılaşması, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ertelenmişti.

Maçın 2’nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durmuş ve hakemlerin de uyarısıyla takımlar soyunma odasına gitmişti.

Karşılaşma, bugün kaldığı yerden seyircisiz olarak yeniden başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

Fenerbahçe Opet: 29
Beşiktaş: 26

1. PERİYOT: 16-16

2. Periyot oynanıyor

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finali oynamaya hak kazandı.

2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda geçen yıl final oynayan Fenerbahçe, Fransız temsilcisi LDLC ASVEL'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.

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#FIBA Süper Kupa#Fenerbahçe Opet#Beşiktaş

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