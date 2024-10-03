CANLI SKOR: Fenerbahçe Opet - Beşiktaş maçı

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FIBA Kadınlar Süper Kupa'daki Fenerbahçe Opet-Beşiktaş karşılaşması, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ertelenmişti.
Maçın 2’nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durmuş ve hakemlerin de uyarısıyla takımlar soyunma odasına gitmişti.
Karşılaşma, bugün kaldığı yerden seyircisiz olarak yeniden başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR
Fenerbahçe Opet: 29
Beşiktaş: 26
1. PERİYOT: 16-16
2. Periyot oynanıyor
Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finali oynamaya hak kazandı.
2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda geçen yıl final oynayan Fenerbahçe, Fransız temsilcisi LDLC ASVEL'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.