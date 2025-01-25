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CANLI | Sivasspor - Kayserispor

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Sivasspor#Kayserispor
CANLI | Sivasspor - Kayserispor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 12:43

Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak aktarıyoruz.

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Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan topladı. Kayseri ise 3 galibiyeti 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 16 puan topladı.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR: 2-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOL: 5' Manaj, 22' Onurcan Piri (kk)

Kırmızı kart: 23' Bahoken 

KENDİ TAKIM ARKADAŞINA VURDU, KIRMIZI GÖRDÜ

Kayserispor'da takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulunan Bahoken, kırmızı kart gördü.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Sundberg, Uğur, Tolga, Samuel, Charisis, Emrah Başsan, Rodrigues, Manaj.

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Ramazan, Mane, Bahoken.

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Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara ile sarı kart cezalısı Fode Koita, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemiyor.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan topladı.

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#Süper Lig#Sivasspor#Kayserispor

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