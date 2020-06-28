Canlı | Sivasspor Kayserispor

Şampiyonluk yarışı veren takımlar arasında yer alan Demir Grup Sivasspor, 29. hafta maçında alt sıralarda yer alan Hes Kablo Kayserispor'u sahasında konuk ediyor.

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Yeni tip koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından heyecanı kaldığı yerden devam eden Süper Lig'de 29. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor bu akşam mücadele ediyor. Saat 18.30'da başlayan müsabaka, Bein Sports 1'de ekranlara geliyor..

26. MÜCADELE

Sivasspor ile Kayserispor Süper Lig'de oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 karşılaşmanın 7'sinden Sivasspor, 8'inden Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 72 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 41 gol gördü.

İki ekip arasındaki maçlarda en farklı skora Sivasspor'u 2005-2006 sezonunda deplasmanda 5-0 yenen Kayserispor imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidolar'ı 2009-2010'da 4-2, 2010-2011'de 4-1 ve geçen sezon 6-2 mağlup etti.

İKİ OYUNCU SINIRDA

Sivasspor’un Kayserispor ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta görev yapamayacaklar.