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Spor Arena
Haber Giriş: 12.09.2020 - 14:04 | Son Güncelleme:

Canlı | Sivasspor - Alanyaspor

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Canlı | Sivasspor - Alanyaspor
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Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Sivasspor evinde Alanyaspor'u ağırlıyor.

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  • Sivasspor - Alanyaspor maçından kareler
  • Sivasspor - Alanyaspor maçından kareler
  • Sivasspor - Alanyaspor maçından kareler
  • Sivasspor - Alanyaspor maçından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sivasspor 0 - 1 Alanyaspor (ikinci yarı oynanıyor)

GOL: 21' Davidson

İlk yarı sonucu: 0-1

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Felix, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Bakasetas, Fatih Aksoy, Efecan, Davidson, Bareiro

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

3. dakikada ceza sahası içinde topu bir anda önünde bulan Bareiro'nun vuruşunda kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.
14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza alanı uzak köşesinden etkili şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
22. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın savunmanın arkasında gönderdiği topa Davidson hareketlendi. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Samassa'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 1. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da başlayan maç, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.

 

Canlı | Sivasspor - Alanyaspor

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