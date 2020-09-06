Canlı | Sırbistan Türkiye maçı

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A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan'a konuk oluyor. Milliler, ilk mücadelede Macaristan'a sahasında 1-0 mağlup olmuştu.

İkinci yarı oynanıyor

Türkiye: 0

Sırbistan: 0

Goller:

Kırmızı kart: 49' Kolarov

MAÇTAN DAKİKALAR

17' Köşe vuruşunda arka direkte Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

19' Ozan Tufan'ın 32-33 metrelik mesafeden çektiği sert şutunu Rajkovic güçlükle kornere çeldi.

27' Sırbistan'da sakatlanan Lazovic'in yerine Gacinovic oyunda.

44' Çağlar Söyüncü'nün ayağı kayınca topu kaybettik. Mert Günok, karşı karşıya pozisyonda Mitrovic'in şutunu kornere çeldi.

49' Sırbistan'da Aleksandar Kolarov, Nazım Sangare'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kart ile kırmızı kart gördü.

60' Orkun Kökçü yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye maçı saat 21:45’te başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetiyor. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapıyor..

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma Rajko Mitic Stadı'nda oynanıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, SIRBİSTAN MAÇINA HAZIR

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

SIRBİSTAN İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile tarihindeki ilk maçını oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Sırbistan'ın teknik direktörlük koltuğunda Ljubisa Tumbakovic oturuyor.