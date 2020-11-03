Canlı | Shakhtar Donetsk - Mönchengladbach
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Shakhtar Donetsk ile Mönchengladbach karşılaşıyor.
İkinci yarı oynanıyor:
Shakhtar Donetsk: 0
Goller: 8 ve 26'da Plea, 17'de Kramer, 44' Bensebaini, 65' Lars
Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Bondar, Khocholava, Korniienko; Marcos Antonio, Marlos, Maycon; Tete, Taison, Solomon.
Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram; Plea.
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